Как жителям губернии полезно и интересно провести время на этой неделе

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Анонс культурных событий недели

2 октября, ко Всемирному дню зрения в отделе абонентского обслуживания Самарской областной библиотеки для слепых откроется книжная выставка «Как зеницу ока». На выставке будут представлены книги плоско-печатного шрифта и издания специальных форматов: книги с укрупненном шрифтом, рельефно-точечным шрифтом Брайля, «говорящие книги» на компакт-дисках, кассетах и флэш-картах.

В 12:00 в структурном подразделении библиотеки в г.о. Похвистнево откроется выставка книг о профессии учителя «Уроки жизни».

2 октября в 18:30 Самарская государственная филармония приглашает на концерт Ильдара Абдразакова (бас) и солистов ведущих театров страны в рамках IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем».

3 октября в 14:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи пройдет встреча инклюзивных творческих лабораторий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участников ждут уроки рисования в разных техниках вместе с педагогом Татьяной Хаминой.

3 октября в 19:00 в кинотеатре «Художественный» в рамках проекта кинокритика Валерия

Бондаренко «Страх высоты» – премьера от Вуди Аллена, трагикомедийный триллер «Великая ирония» (США, Франция, 2023 г., 16+). Фильм «Великая ирония» Вуди Аллена — 50-й в его фильмографии.

4 октября в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую лекцию «Самарская энергетика: популярно о главном». Лектор - Владимир Громов.

В 13:00 библиотека совместно с Ассоциацией «Ремесленная Палата Самарской области» приглашает на форум прикладных и художественных ремесел - Второй Региональный фестиваль «Искусство новых смыслов» в рамках Седьмого Поволжского форума креативных индустрий «ЭКО-диво».

В 18:00 в библиотеке состоится открытие книжно-иллюстративной выставки «Профессия дальнего действия», подготовленной в честь Года педагога и наставника.

В 18:00 в галерее библиотеки «Новое пространство» состоится просветительский концерт в рамках проекта «Таланты земли Самарской». «Самарская скрипичная школа». Исполнитель: заслуженный артист России Александр Иванов.

В 18:30 библиотека приглашает на новый цикл лекций философской школы «Симпозион» «Ценностно-мировоззренческие основания декаданса». Лектор - Огнев Александр Николаевич.

4 октября в 13:00 Самарский зоопарк приглашает отметить Всемирный день животных. Участникам мероприятия будет рассказано о Красной книге, о том, какие редкие виды животных обитают в Самарской области, о роли зоопарков в сохранении исчезающих видов.

4 октября в 16:00 Самарская областная библиотека для слепых запускает цикл встреч «О словах и смыслах». Это разговоры о языке, литературе, традициях. В октябре цикл встреч откроет музейный работник, любитель русского языка, филолог Пётр Лукрица.

4 октября в 17:00 в кинотеатре «Художественный» состоится премьера документального фильма «Дмитрий Кабалевский в Самаре. Воспитание ума и сердца» самарского кинематографиста Виктории Гармашовой о жизни и деятельности великого композитора и времени, связанной с его пребыванием и работой в Куйбышеве.

4 октября в 18:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи пройдет встреча из цикла "Психологические среды". В программе встречи: разбор темы "Общение" с профессиональным психологом и мини-тренинг.

4 октября в 18:00 в Центральной библиотеке им Е.И.Аркадьева г.Сызрань состоится концертная программа «По страницам народного романса».

5 октября в 12:00 ко Дню учителя в Историческом парке пройдет лекция в научно-популярном формате в рамках проекта «Лаборатория будущего».

5 октября в 18:00 в Самарском археологическом центре состоится экскурсия от кураторов выставки «Лицом к лицу». В экскурсии будут более детально освещены проблемы современной археологии и антропологии в формировании представлений о прошлом, его обитателей, их обычаев, верований.

5 октября в 18:00 в Самарском областном художественном музее пройдет открытие выставки Ольги Абраменковой «Под шелест листопада».

5 октября в 10:00, 13:00 и 16:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает присоединиться к сезонному проекту «Осень с библиотекой». В течение всего дня будут проходить тематические экскурсии и интерактивные программы.

В 18:00 библиотека приглашает в галерею «Новое пространство» на творческий вечер «Осенние пилигримы» в программе «Изломы времени». Исполнители: Константин Тарабрин - мультиинструменталист (г. Москва), Александр Теплянский, Эдуард Филь, Евгений Биринцев.

5 октября в 18:30 на сцене Тольяттинской филармонии прозвучит музыкально-литературная композиция по рассказам Михаила Зощенко «Прелести культуры». Исполнители: мастер художественного слова Игорь Супрунов, Александр Карпов (фортепиано).

5 октября в 19:00 киноклуб «Треугольник» приглашает оценить и обсудить премьеру отечественного блокбастера - «Повелитель ветра» (Россия, 2022г., 12+). Зрителям будет представлен масштабный байопик о кругосветном полёте Фёдора Конюхова на воздушном шаре, главную роль исполнил Фёдор Бондарчук. Лектор - российский кинокритик, ведущий киноклуба «Треугольник», Феликс Зилич.

6 октября в 13:00 в Доме-музее Фрунзе состоится презентация выставки «Самара 1918».

В рамках открытия выставки будет рассказано о событиях, которые захлестнули Самарскую губернию в 1918 г.

6 октября в 18:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится заседание Художественной мастерской. Тема встречи: хенд-мейд. Материалы: керопласт, стеки, влажные салфетки. Координатор встречи - художница Галина Кравцова.

6 и 7 октября в 18.30, 8 октября в 15.00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится премьера оперы «Мастер и Маргарита». Театр оперы и балета имени подготовил самую амбициозную премьеру в своей новейшей истории - опера Сергея Слонимского «Мастер и Маргарита» никогда не ставилась в России целиком.

7 октября в 15:00 в музее Модерна состоится концерт танго-оркестра «Астория».

7 октября в 15:00 стартует прогулка по Загородному парку в рамках выставки «Культуры и отдыха!» музея Алабина. В рамках фестиваля «Назад в город» посетители с помощью модераторов пройдут альтернативную прогулку по книжечкам-бродилкам с заданиями.

7 октября в 17:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает в галерею «Новое пространство» на концерт Елены Половниковой «Лаборатория звука».

7 октября в 18:00 Тольяттинская филармония приглашает на вечер органной музыки «Дыхание вечности» с использованием электронного органа «Хауптверк». Исполнители: Народный артист Республики Башкортостан Владислав Муртазин (орган, Уфа) и Аргишти (дудук, Санкт-Петербург).

7 октября в 18:30 на сцене Самарской филармонии выступит лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников (фортепиано).

8 октября в 10:30 и 13:00 в Самарском театре кукол премьера - спектакль «Конек-Горбунок» по сказке П. Ершова. Герои спектакля пройдут полный опасностей путь, добудут Жар-птицу, побывают на небе и примут участие в судьбе Чудо-Юдо-Рыбы-Кита. В конце, как и положено в русской сказке, добро обязательно победит зло и каждый из героев получит награду по заслугам.

8 октября в 11:00 Драматический театр им. А.Н. Толстого г.Сызрань приглашает на спектакль «Девочка и разбойник» по сказке Л.Н. Толстого.

8 октября в 15:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет «Воскресный день в библиотеке»: научно-творческий марафон «Вокруг света за 10 экспериментов». Участники будут знакомиться не только с самими науками, но и много знают о том, где они применяются в жизни и какую принесли пользу человечеству.

8 октября в 17:00 слушателей Самарской филармонии приглашают на программу «Течёт река Волга...». Солисты филармонии исполнят композиции к двойному юбилею - 110-летию со дня рождения Марка Фрадкина и 110-летию со дня рождения Аркадия Островского.

8 октября в 17:00 в Тольяттинской филармонии пройдет вечер симфонической музыки «Вселенная органа» с использованием уникального электронного органа «Хауптверк». Исполнители: народный артист Республики Башкортостан Владислав Муртазин и Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии под управлением главного дирижера Игоря Мокерова.

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