К юбилею первого полета человека в космос Самарская филармония запускает проект «Время первых»

71

История покорения космоса – яркий пример торжества человеческого разума над непокорной материей. Легендарный полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года – великое событие не только для нашей страны, но и для всего мира. С момента первого полета человека в космос прошло 60 лет!

К юбилею великого события Самарская филармония запускает проект «Время первых». В апреле пройдут концерты, в которых примут участие яркие звезды классической, джазовой и народной музыки.

1 апреля в Самарской филармонии выступит Квартет имени Давида Ойстраха. Первая премия на Первом Конкурсе имени королевы Елизаветы была присуждена в 1937 году нашему легендарному соотечественнику Давиду Ойстраху (скрипка). Спустя годы другой победитель этого музыкального состязания – скрипач Андрей Баранов основал Квартет имени Давида Ойстраха в честь своего великого предшественника. Уникальный ансамбль, объединивший в своем составе ярких молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания, порадует самарцев программой «Сокровенные голоса».

2 апреля в первый раз на сцене нашей филармонии вместе с маэстро, народным артистом РФ Даниилом Крамером выступит единственная в России джазовая контрабасистка Дарья Чернакова. Даниил Крамер впервые в истории Московской консерватории открыл класс джазовой импровизации. Маэстро является единственным в мире лауреатом Европейской Премии им. Г. Малера, получившим ее как джазовый исполнитель. В эксклюзивной программе концерта 2 апреля прозвучат знаменитые джазовые стандарты в аранжировках Даниила Крамера и редко исполняемые в России босса-новы и самбы, которые Дарья Чернакова будет петь на бразильском португальском.

3 апреля Академический симфонический оркестр* под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова выступит с солистом - лауреатом международных конкурсов Даниилом Коганом (скрипка). Молодой музыкант будет играть в Самарской филармонии на скрипке работы Пьетро Гварнери (1737), предоставленной AVS Group. Прозвучат Поэма для скрипки с оркестром Э. Шоссона, Интродукция и Рондо-каприччиозо К. Сен-Санса, Концертная рапсодия «Цыганка» для скрипки с оркестром М. Равеля, Симфония Си-бемоль мажор Э. Шоссона.

*Впервые в своей истории Симфонический оркестр Самарской государственной филармонии начал выезжать на зарубежные гастроли во главе с дирижером маэстро Михаилом Щербаковым.

5 апреля в филармонии состоится концерт Ансамбля русских народных инструментов «Садко» (г.Ульяновск). В 2013 году музыкальный спектакль «В гости к игрушкам» в сопровождении Ансамбля русских народных инструментов «Садко» занял Первое место во Всероссийском конкурсе театрального искусства «Триумф» (Санкт-Петербург). «Садко» бережно хранит величайшее культурное наследие – народные песни. В программе «Русские картины» прозвучат обработки русских народных песен, романсы, сочинения В.Андреева, Г.Пономаренко, Ю.Гаврилова и др.

7 апреля приглашаем вас на концерт с участием солистки Самарской филармонии, заслуженной артистки Российской Федерации Людмилы Камелиной (орган). Победитель престижного органного конкурса Международной академии в г. Касселе Людмила Камелина часто становится первым исполнителем сочинений современных композиторов. В программе «Сквозь дождик сеялся хорал» прозвучит духовная музыка для голоса и органа И.С. Баха, Г. Пёрселла, Г.Ф. Телемана, Ф. Листа, М.Э. Босси.

10 апреля на сцене Самарской филармонии выступит один из самых востребованных дирижеров мира - Фабио Мастранджело. В музыкальных кругах современной России его называют «самым известным итальянцем». Академический симфонический оркестр под управлением маэстро и солистка Михайловского театра, обладательница чарующего, истинно русского меццо-сопрано Олеся Петрова представят программу «Grande Opera». Прозвучат увертюры и арии из опер Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, П.И. Чайковского, Р.К. Щедрина, Ж. Бизе, Ж. Массне, Дж. Верди, А. Понкъелли, Ф. Чилеа.

Присоединяйтесь к первым, передает пресс-служба Самарской филармонии.

Фото: пресс-служба Самарской филармонии