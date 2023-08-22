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Итальянский певец Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет, пишут "Известия" со ссылкой на агентство ANSA.

Как рассказал менеджер исполнителя Данило Манкузо, Кутуньо не стало «после продолжительной болезни, с которой он боролся». В течение нескольких последних месяцев он начал чувствовал себя значительно хуже и был госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане. Однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Популярный итальянский артист был хорошо знаком и любим поклонниками в России. Его песни L'Italiano («Итальянец») и Buonanotte («Спокойной ночи») стали в РФ настоящими хитами и его визитными карточками. В 1985 году он впервые посетил СССР, дав два концерта в Москве и Ленинграде.

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