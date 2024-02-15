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IT-специалисты предпочитают фэнтези, а бухгалтеры — любовные романы

15 февраля 2024 12:09
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IT-специалисты предпочитают фэнтези, а бухгалтеры — любовные романы

Авито Работа и книжный сервис Литрес провели опрос среди работающих россиян и выяснили, что 79% респондентов читают и слушают книги в свободное время, а 10% хотели бы завести такую привычку. Самым популярным литературным жанром оказался детектив (37%). Его поклонники чаще всего работают в автомобильном бизнесе, медицине и традиционной торговле. Далее по популярности идут фэнтези и фантастика (32%), их больше всего любят IT-специалисты.

В результате исследования, проведенного в январе 2024 года, выяснилось, что чаще всего респонденты выбирают детективные книги (37%), на втором месте среди любимых жанров сотрудников — фэнтези и фантастика (32%), на третьем — историческая литература (29%). На четвертой строчке расположились сразу три жанра — классические произведения, приключенческие романы и книги для саморазвития и личностного роста (по 28% за каждый вариант). Пятое место досталось любовным романам (23%). В опросе приняло участие более 7 000 работающих человек старше 18 лет.

Согласно опросу, фэнтези и фантастику для чтения и прослушивания чаще всего выбирают IT-специалисты (45%), сотрудники различных производств (40%) и сферы недвижимости (36%). В автомобильном бизнесе (37%), медицине и традиционной торговле (по 39%) преобладают любители детективов, а классическую литературу ценят в сферах образования (42%) и искусства и развлечений (34%). Любовные романы оказались любимым жанром среди бухгалтеров и финансистов (37%).

Что читают/слушают работники из разных сфер деятельности

 

 

Сфера деятельности

Самый популярный жанр литературы, %

IT, интернет, телеком

Фэнтези и фантастика (45%)

Автомобильный бизнес

Детективы (37%)

Бухгалтерия и финансы

Любовные романы (37%)

Искусство и развлечения

Классическая литература (34%)

Маркетинг, реклама, PR

Саморазвитие (44%)

Медицина, фармацевтика

Детектив (39%)

Образование, наука

Классическая литература (42%)

Производство, сырьё

Фэнтези и фантастика (40%)

Строительство, недвижимость

Фэнтези и фантастика (36%)

Традиционная торговля

Детективы (39%)

Фитнес, салоны красоты

Саморазвитие (39%)

Юриспруденция

Детективы (43%)

 

Оказалось, что нередко россияне изучают профессиональную литературу. Почти четверть респондентов (24%) отметили, что читают бизнес-литературу, связанную с их сферой деятельности, 22% — про психологию и коммуникацию, а 16% — про новые технологии и искусственный интеллект. Также популярными являются книги о лидерстве и работе в команде (10%), тайм-менеджменте и мотивации (10%). 

Что касается финансовой стороны вопроса, почти четверть (23%) россиян признались, что готовы тратить на профессиональные книги 500 — 1 000 рублей в месяц, 17% говорят о сумме в 1 000 — 2 000 рублей, а еще 14% — до 500 рублей в месяц. 27% респондентов согласны платить за подобную литературу более 2 000 рублей в месяц.

Почти половина (47%) респондентов отметили, что для них важно, чтобы их коллеги читали и слушали профессиональную литературу. Часто компании закупают книги для своих сотрудников в рамках корпоративных библиотек. По статистике Литрес, в 2023 году количество пользователей в них увеличилось на 42% по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего электронные библиотеки подключают в Московской и Свердловской областях, Красноярском крае, а также в Самарской и Новосибирской областях.

Теги: Опрос

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