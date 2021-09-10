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Художник Покрас Лампас показал часть новой работы в Самаре

10 сентября 2021 13:16
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Художник Покрас Лампас показал часть новой работы в Самаре

Известный художник-каллиграф из Санкт-Петербурга Покрас Лампас в четверг, 9 сентября, приступил к работе над новым проектом в Самаре. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Покрас Лампас приехал в столицу 63 региона на арт-фестиваль Samara Ground 2021. Накануне художник выложил в соцсети видео с места работ. Судя по всему, он преобразит стену одного из зданий на улице Ново-Садовой в районе площади Сельского хозяйства. Там он напишет цитату космонавта Юрия Гагарина.


Ранее художник-каллиграф рассказал о новом проекте:

- Это цвет - королевский синий. Он ассоциируется с небом, с искусством XX века, работами Ива Кляйна. Специально для фестиваля заказали 15 кг пигмента. Арт-объект будет связан с историей города, космической историей. Цвет каллиграфии - серебряный.

Напомним, в 2020 году Покрас Лампас расписал подпорную стену на Маяковском спуске. Он закрасил ее черным цветом, а затем нанес золотистой краской арабскую вязь. Это цитата из стихотворения Владимира Маяковского "Приказ № 2 армии искусств". На работу у каллиграфа ушло 110 часов, пишет Сова.инфо.

 Фото: Покрас Лампас / Instagram

Теги: Samara Ground арт-объект стрит-арт фестиваль

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