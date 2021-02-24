Грушинский фестиваль-2021: до встречи на поляне

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Комментарий по фестивалю дал Минкульт.



"Мы надеемся, что 48 фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в этом году пройдет с 1 по 4 июля на Грушинской поляне у Мастрюковских озер. Фестиваль давно стал одним из ключевых событий Самарской области и всей страны.

Несмотря на риски, связанные с эпидемиологической обстановкой, рассчитываем, что в 2021 году все поклонники бардовской песни после перерыва смогут собраться в палаточном городе на Грушинской поляне, чтобы петь любимые песни у костров и слушать любимых исполнителей. И Гала-концерту лауреатов 48 Грушинского будет аплодировать фестивальная гора.

Ежегодно творческая программа формируется художественным советом Фестиваля во главе с народным артистом Российской Федерации, членом Союза писателей России, автором-исполнителем Олегом Митяевым".