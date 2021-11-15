Государственным учреждениям культуры Самарской области окажут финансовую помощь

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Соответствующее решение в понедельник, 15 ноября, на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции озвучил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он напомнил, что на федеральном уровне были приняты дополнительные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики в период нерабочих дней. Такая же работа ведется и на уровне региона.

«Принято решение о компенсации коммунальных платежей фитнес-центрам с площадью более тысячи квадратных метров за последние две недели октября», – заявил Дмитрий Азаров и поручил ответственным ведомствам в кратчайшие сроки определить регламент подачи документов на получение выплат и подготовить соответствующий нормативно-правовой акт.

При этом Губернатор отметил, что дополнительные меры поддержки бизнеса, пострадавшего в период нерабочих дней, будут выработаны на встрече, которая пройдет в расширенном формате уже в конце ноября.

Меры поддержки получат и государственные учреждения культуры Самарской области. Им будет оказана помощь по исполнению обязательных платежей и для выплат заработных плат. Все эти расходы учреждений частично финансировались из их коммерческой деятельности.

«Часть обязательных платежей учреждений культуры финансируется из их приносящей доход деятельности. Учреждения культуры пострадали еще до введения нерабочих дней – весь год они работают при 50-ти процентной загрузке, в октябре сильно упали продажи билетов и был их большой возврат после введения QR-кодов, потому что люди понимали, что они не успевали их получить до спектакля. Сейчас стоит вопрос, чтобы помочь нашим подведомственным учреждениям культуры справиться по обязательным платежам. При текущем уровне продаж билетов, нам потребуется 26 миллионов рублей», – отметила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

«Даю поручению министерству финансов региона изыскать эти средства и предоставить для компенсации выпадающих доходов учреждениям культуры», – поддержал инициативу Дмитрий Азаров.

Губернатор также поручил проконтролировать процесс выплат работникам государственных учреждений культуры, которые потеряли часть собственных доходов во время нерабочих дней. Напомним, советующее решение Дмитрий Азаров принял еще в начале месяца.

«Мы должны выплатить в полной мере заработную плату людям, которые пострадали в период, когда учреждения культуры были закрыты. Творческим коллективам мы выплатим компенсации в виде премий в полном объеме до конца текущего года», – резюмировал глава региона.

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