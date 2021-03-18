Год назад в Самарской областной детской библиотеке был создан библиотечный канал «Ёж-ТВ»

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18 марта исполняется ровно год, как в Самарской областной детской библиотеке был создан библиотечный канал «Ёж-ТВ» (https://www.youtube.com/channel/UC8A_AXghaXWN0Bc4idtJjQ?view_as=subscriber). В период пандемии и самоизоляции он стал одной из немногих возможностей для библиотеки оставаться на связи со своими читателями и «снабжать» их, пусть и дистанционно, новыми книгами и общением с любимыми библиотекарями.

Год назад библиотеке в максимально короткие сроки пришлось переориентировать свою работу полностью в онлайн-формат. Выпуски «канала» - различные рубрики, связанные с чтением: «Читаем вместе» – чтение вслух с заданиями, «Сами с усами» и «Мастер-класс с Виолеттой» - чтение вслух литературного произведения и творческий мастер-класс по нему, «В гостях у писателя» - «видео-встречи» в записи с писателями Самарской области, Санкт-Петербурга, Москвы.

Для того, чтобы записать первый выпуск канала «Ёж-ТВ», библиотекарям пришлось осваивать непривычные для себя роли – становиться своего рода «телеведущими» и блогерами, учиться работать на камеру и писать сценарии к своим выпускам – ролики выходили ежедневно. Первый выпуск записывала Тамара Каргина – ведущий библиотекарь отдела обслуживания дошкольников Самарской областной детской библиотеки. Она читала книгу Лизы Папп «Мэйделин Финн и библиотечная собака».

«Мы привыкли проводить самые разные мероприятия для детей с чтением, мастер-классами и играми, но «вживую» – это гораздо проще, чем на камеру. Пришлось адаптироваться, – рассказывает Тамара Каргина. - Какие-то внутренние были моменты, над которыми надо было работать, не бояться камеры, смотреть в неё, чтобы получался контакт со зрителем, потому что немножко по-другому идёт чтение, общение с детьми, это, наверное, один из главных моментов, когда мы читаем на камеру, мы не видим живых глаз. Зато теперь малыши могут «побывать» в библиотеке, в том числе и дистанционно, ребята и их родители нас благодарят и ждут новых выпусков».

«Любая трудность – для кого-то проблема, для кого-то возможность расти. Идея подобного канала витала давно, но руки не доходили до их реализации. Онлайн-мероприятия мы проводим достаточно давно, но это были скорее вспомогательные форматы. Пандемия стала определённого рода точкой роста, когда мы смогли сосредоточиться на онлайн-формах, «усилить позиции» в работе онлайн, - отмечает директор Самарской областной детской библиотеки Елена Канигина. - Мы справились вместе и смогли сохранить связь с читателями, а для кого-то стали единственной возможностью «прочитать» новые книги. И, главное, что мы поняли - при всех современных возможностях IT, книгу с ее бумажными страницами и яркими иллюстрациями не заменит ничто».

Сейчас библиотека работает и в офлайн, и в онлайн-режимах и продолжает осваивать новые онлайн-формы работы и общения с читателями. Недавно был запущен канал подкастов с «радио-версией» выпусков канала «Ёж-ТВ» и чтением вслух детских и подростковых произведений.

Даже после значительного ослабления ограничительных мер, библиотека продолжает готовить медиа-контент для канала «Ёж-ТВ», проводить zoom-встречи и онлайн-клубы, вебинары, онлайн-конференции и прямые эфиры не только для детей, но и для родителей юных читателей, также для специалистов библиотек и школ (в том числе межрегиональные и международные).

В ближайшее время в Самарской областной детской библиотеке пройдет телемост «Мы живем в России» с читателями Севастопольской библиотеки (Республика Крым), приуроченная ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

С 20 по 28 марта в библиотеке также в совмещенном формате – офлайн и онлайн - пройдет традиционная Неделя детской и юношеской книги.