Главным режиссёром театра «Колесо» назначен заслуженный артист России  Вадим Романов

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В воскресенье, 27 ноября, в день рождения основателя и первого художественного руководителя театра – народного артиста России, лауреата Государственной премии России Глеба Борисовича Дроздова после спектакля «Сирена и Виктория» художественный руководитель театра, народная артистка России Наталья Дроздова сделала официальное заявление:

«Учитывая успех поставленного Вадимом Валериевичем Романовым спектакля «Татищев. Сказание о звере мамонте» и достигнутое им с коллективом театра творческое взаимопонимание руководство театра «Колесо» приняло решение предложить заслуженному артисту России Вадиму Романову должность главного режиссёра театра. Вадим Валериевич Романов – ученик Глеба Борисовича Дроздова по Воронежскому институту искусств. Он работал с Глебом Дроздовым в театрах Воронежа и Ярославля. Как режиссёр Вадим Романов поставил более семидесяти спектаклей в театрах России и стран Европы. Уверена, что в театре «Колесо» он будет моей правой рукой, моим помощником. Мы одной театральной школы, у нас общие взгляды на развитие театра. Вместе мы пойдём вперёд, к ещё большему успеху театра «Колесо»! Вадим Романов – и режиссёр, и замечательный артист. Скоро вы увидите его в наших спектаклях!»

«Дорогие друзья! – обратился к зрителям Вадим Романов. – Я пришёл в театр моего учителя. Глеб Борисович Дроздов покинул театр в шестьдесят лет. Я в шестьдесят лет, став главным режиссёром его театра, продолжаю наше общее дело. Это волнительно и ответственно. Поверьте, я не подведу!».

Фото: минкульт СО