Главную награду премии "Золотой орел" присудили картине "Блокадный дневник"

53

Картина "Блокадный дневник" Андрея Зайцева удостоилась кинопремии "Золотой орел" в главной номинации - "Лучший фильм", передает корреспондент ТАСС.

"Это очень ответственный момент, уникальная премия, о которой можно только мечтать, стремиться. <…> "Блокадный дневник", - объявила режиссер Светлана Дружинина, которой ранее вручили почетную премию "Золотой орел". Церемония награждения победителей прошла в пятницу на киностудии "Мосфильм".

Актриса фильма "Блокадный дневник" Ольга Озоллапиня получила премию "Золотой орел" за лучшую женскую роль, награды за лучшую мужскую роль удостоился Юрий Борисов, сыгравший в картине "Калашников".

Озоллапиня рассказала, что режиссер Зайцев утвердил ее на роль только с третьего раза и поделилась трудностями, с которыми пришлось столкнуться в процессе съемок. "Есть такой момент у артистов - либо до конца, либо потом всю жизнь жалеешь. Андрей считал, что я комедийная артистка, а внутри я была с этим не согласна. <…> Меня утвердили за месяц до съемок. Мечты сбываются", - сказала Озоллапиня.

Лучшим актером и обладателем "Золотого орла" стал Юрий Борисов, сыгравший в фильме "Калашников". "Спасибо вам, спасибо моим родителям. Будьте здоровы", - сказал артист.

За лучшую мужскую роль второго плана наградили Александра Домогарова, сыгравшего в фильме "Союз спасения". Актрисе Марии Ароновой вручили приз за лучшую женскую роль второго плана в картине "Лед 2".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС