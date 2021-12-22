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Главная новогодняя ель России сегодня будет готова к праздникам. Первыми украшенное дерево на Соборной площади Московского Кремля увидят журналисты.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, по традиции последних лет в Кремле проводится презентация наряженной новогодней ели. В присутствии представителей СМИ дерево украшают последними несколькими игрушками.

Елку для Кремля спилили 14 декабря в деревне Новопареево городского округа Щелково и 16 декабря доставили на Соборную площадь. Высота 90-летнего дерева – около 28 метров, а размах нижних веток – почти 10 метров.

На украшение ели обычно уходит несколько сотен игрушек и примерно два километра гирлянд.

Предполагается, что дерево будет украшать Соборную площадь Кремля примерно три недели, после чего отправится на переработку. -