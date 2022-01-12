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Глава Гильдии актеров не подтвердила проведение Куравлеву операции

12 января 2022 21:55
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По словам Гущиной, в настоящее время актер находится в стабильном состоянии, под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко.

Директор Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина не подтвердила в среду, 12 января, информацию о том, что актеру Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке и вывели специальную трубку для питания, передают "Известия".

Как подчеркнула Гущина, сын артиста впервые из разговора с ней услышал о якобы проведенной манипуляции.

«Распускают слух и о какой-то операции. Тоже не могут пока подтвердить. Он сказал, что он (сын Куралева. — Ред.) об этом не знает, первый раз слышит от меня про операцию», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Гущиной, в настоящее время актер находится в стабильном состоянии, под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. При этом коронавирус у Куравлева не подтвердился, передает RT.

В данный момент пациенту для дыхания не нужен аппарат ИВЛ.

 

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко/"Известия"

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