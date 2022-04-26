Гастроли Белорусского государственного молодежного театра на сцене СамАрта

С 26 мая по 1 июня в театре «СамАрт» в рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Самарской области о сотрудничестве в гуманитарной сфере от 15.04.2021 г. впервые пройдут гастроли Белорусского государственного молодежного театра. Гости из Минска сыграют для самарских зрителей семь спектаклей, которые будут интересны как детям, так и взрослым.
В афише Заслуженного коллектива Республики Беларусь — известная зарубежная классика («Дорогая Памела» Д. Патрика, «Дурочка» Лопе де Вега, «Сыграем в дружную семью» М. Камолетти, «Козий остров» У. Бетти), современная драматургия («Трикстер клуб» В. Ольховской, «Любовь втроем» М. Беркье-Маринье) и любимая всеми сказка Сергея Аксакова «Аленький цветочек».
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Дата, время
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Наименование спектакля
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26 мая, 18.00
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Д. Патрик «Дорогая Памела»
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27 мая, 18.00
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Лопе де Вега «Дурочка»
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28 мая, 17.00
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В.Ольховская «Трикстер клуб»
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29 мая, 11.00
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С.Аксаков «Аленький цветочек»
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29 мая, 14.00
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С.Аксаков «Аленький цветочек»
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30 мая, 18.00
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А.Курбский, М.Беркье-Маринье «Любовь втроем»
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31 мая, 18.00
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М.Камолетти «Пижама на шестерых» («Сыграем в дружную семью»)
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1 июня, 18.00
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У.Бетти «Козий остров»