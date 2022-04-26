Гастроли Белорусского государственного молодежного театра на сцене СамАрта

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С 26 мая по 1 июня в театре «СамАрт» в рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Самарской области о сотрудничестве в гуманитарной сфере от 15.04.2021 г. впервые пройдут гастроли Белорусского государственного молодежного театра. Гости из Минска сыграют для самарских зрителей семь спектаклей, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

В афише Заслуженного коллектива Республики Беларусь — известная зарубежная классика («Дорогая Памела» Д. Патрика, «Дурочка» Лопе де Вега, «Сыграем в дружную семью» М. Камолетти, «Козий остров» У. Бетти), современная драматургия («Трикстер клуб» В. Ольховской, «Любовь втроем» М. Беркье-Маринье) и любимая всеми сказка Сергея Аксакова «Аленький цветочек».