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Гастроли Белорусского государственного молодежного театра на сцене СамАрта

26 апреля 2022 10:29
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Гастроли Белорусского государственного молодежного театра на сцене СамАрта

С 26 мая по 1 июня в театре «СамАрт» в рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Самарской области о сотрудничестве в гуманитарной сфере от 15.04.2021 г. впервые пройдут гастроли Белорусского государственного молодежного театра. Гости из Минска сыграют для самарских зрителей семь спектаклей, которые будут интересны как детям, так и взрослым. 

В афише Заслуженного коллектива Республики Беларусь — известная зарубежная классика («Дорогая Памела» Д. Патрика, «Дурочка» Лопе де Вега, «Сыграем в дружную семью» М. Камолетти, «Козий остров» У. Бетти), современная драматургия («Трикстер клуб» В. Ольховской, «Любовь втроем» М. Беркье-Маринье) и любимая всеми сказка Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Дата, время

Наименование спектакля

26 мая, 18.00

Д. Патрик «Дорогая Памела»

27 мая, 18.00

Лопе де Вега «Дурочка»

28 мая, 17.00

В.Ольховская «Трикстер клуб»

29 мая, 11.00

С.Аксаков «Аленький цветочек»

29 мая, 14.00

С.Аксаков «Аленький цветочек»

30 мая, 18.00

А.Курбский, М.Беркье-Маринье «Любовь втроем»

31 мая, 18.00

М.Камолетти «Пижама на шестерых» («Сыграем в дружную семью»)

1 июня, 18.00

У.Бетти «Козий остров»

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