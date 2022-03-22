Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров побывал на производстве АО «Овощевод» – одного из самых старых тепличных хозяйств региона, которое находится в селе Подстепки Ставропольского района.
Дмитрий Азаров встретился с коллективом одного из старейших тепличных хозяйств региона
Планируется, что номер, с которого поступил спам, будет заблокирован в течение 72 часов всеми компаниями, которые подключены к этой системе.
"Известия": в ближайшие месяцы появится новая система блокировки спам-звонков и смс
Планы на урожай, импортозамещение и долгосрочные контракты.
Дмитрий Азаров обсудил с мукомолами и пекарями вопросы продовольственной безопасности
«Надеюсь, что садик станет настоящим вторым домом для ребят». 
Дмитрий Азаров проверил качество строительства детского сада в селе Ягодное
Его трафик вырос до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.
"Мегафон": в марте Telegram стал самым популярным мессенджером в России
Компания «БАЛУ-Мебель» основана в 2010 году и работает на мебельном рынке уже 12 лет.
Тольяттинское мебельное производство успешно работает в условиях санкций
Первый канал ранее изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ.
Гарик Мартиросян опроверг информацию, что он заменит Ивана Урганта в вечернем шоу
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по вышеуказанным участкам.
Улицы Самары, где будет проводиться аварийно-ямочный ремонт ночью
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.68
0.73
EUR 115.6
1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Тольяттинцев приглашают на лекцию о волонтерстве
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Гарик Мартиросян опроверг информацию, что он заменит Ивана Урганта в вечернем шоу

22 марта 2022 18:53
174
Первый канал ранее изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ.

Артист Гарик Мартиросян опроверг информацию, что он заменит Ивана Урганта на Первом канале, передает ТАСС.

"Фейк", - прокомментировал Мартиросян соответствующую новость в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее сообщалось, что Первый канал изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ. Однако телеканал не закрывал программу "Вечерний Ургант", а также опроверг информацию о возможном расторжении контракта с телеведущим Иваном Ургантом.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров побывал на производстве АО «Овощевод» – одного из самых старых тепличных хозяйств региона, которое находится в селе Подстепки Ставропольского района.
22 марта 2022  21:24
Дмитрий Азаров встретился с коллективом одного из старейших тепличных хозяйств региона
146
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
22 марта 2022  13:19
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
286
ситуация с бюджетом стабильная и позволяет без ограничений финансировать реализацию всех проектов
22 марта 2022  12:22
Ситуация с бюджетом Самарской области стабильная и позволяет без ограничений финансировать реализацию всех проектов
272
В Самаре стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений»
22 марта 2022  12:09
В Самаре стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений»
502
В Самаре пройдет распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год
22 марта 2022  11:58
В Самаре пройдет распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год
294
Весь список