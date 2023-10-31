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Галерея «Виктория» в Самаре проведет показ работ четвертого Осеннего аукциона современного искусства

31 октября 2023 12:39
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Галерея «Виктория» в Самаре проведет показ работ четвертого Осеннего аукциона современного искусства

Выставка Современное искусство Самары. Предаукционный показ состоится 1–8 ноября.

Открытие 1 ноября, в 19:00

Галерея «Виктория» готовится к четвертому Осеннему аукциону современного искусства, который пройдет в культурном центре «ЗИМ Галерея», открытом под эгидой одноимённого жилого комплекса.  В рамках предаукционной выставки будут представлены произведения наиболее известных самарских художников: Арт Абстрактова, Яны Арбузовой, Милы Гущиной, Клауса, Сергея Осьмачкина, Оксаны Стоговой в соседстве с их друзьями и коллегами, в контексте художественной сцены города и страны. Всего будет представлено 20 художников и 20 произведений живописи, графики, фотографии, вышивки, мозаики и скульптуры.

Предаукционный показ – это возможность познакомиться с работами до проведения аукциона. Самарское искусство уже давно не ограничено локальным контекстом. Произведения художников нашего города можно встретить на международных биеннале, в Государственной Третьяковской галерее, на престижных ярмарках и в солидных частных коллекциях. Осенний аукцион призван поддержать самарских художников и создать почву для развития его коллекционирования.

Осенний аукцион современного искусства состоится после показа 9 ноября в 19:00

Сбор гостей в 18:00. Необходима предварительная аккредитация по ссылке https://gallery-victoria.ru/autumn_auction_23

Художники:

Арт Абстрактов, Яна Арбузова, Дина Богусонова, А.Вейс, Кирилл Гуров, Мила Гущина, Олег Елагин, Алексей Журавлев, Клаус, Иван Ключников, Роман Козлов, Анна Леденева, Сергей Осьмачкин, Дима Птицын, Полина Самыкина, Дмитрий Сидоров, Олег Симбат, Оксана Стогова, Александр Филимонов, Леонид Шерешевский

Культцентр «ЗИМ Галерея»
ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1 (ЖК «Галактика», ориентир вывеска «Росгосстрах).
Вход свободный.

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