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Гала-концерт творческого фестиваля-конкурса пройдет в рамках празднования 170-летия Самарской губернии

21 апреля 2021 10:12
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Гала-концерт творческого фестиваля-конкурса пройдет в рамках празднования 170-летия Самарской губернии

25 апреля 2021 года в 14:00 в муниципальном ДК «Победа» (пр. Кирова, 72 «А») в рамках  празднования 170-летия Самарской губернии состоится гала-концерт областного межнационального творческого фестиваля-конкурса «НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ». 

В программе:

  • - 13:00-14:00 – выставка национальных головных уборов, работа фото-будки и буфета;
  • - 14:00-14:10 – приветствия и поздравления официальных лиц  и почетных гостей фестиваля;
  • - 14:10-15:50 – концертная программа лауреатов фестиваля «Самарская губерния, живи и процветай!»;
  • - 15.50-16.00 – торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля-конкурса «НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ». 

Учредителем и организатором является Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000». Мероприятие проводится при финансовой и информационной поддержке Администрации г. о. Самара и содействии «Дома дружбы народов», а также национальных общественных объединений Самары и Самарской области с целью сохранения и развития национальных традиций, укрепления культурного взаимодействия народов, проживающих на территории региона.

В фестивале принимают участие творческие коллективы и солисты НОО, учащиеся, преподаватели, отдельные исполнители детских музыкальных, хореографических школ, школ искусств, музыкальных, хореографических училищ, колледжей, ВУЗов, хореографических, вокальных студий, государственных и негосударственных  образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования.

 

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