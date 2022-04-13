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Французский театральный и киноактер Мишель Буке умер в Париже в возрасте 96 лет. Об этом сообщило в среду агентство Agence France-Presse, передает ТАСС.

"Мишель Буке умер в среду в парижской больнице", - сообщил представитель окружения актера.

Свою первую главную роль Буке сыграл в театре в 1944 году. В 1960-е годы он успешно снимался у режиссеров "новой волны" Франсуа Трюффо и Клода Шаброля. Буке дважды получал высшую французскую кинопремию "Сезар" как лучший киноактер - в 2002 и 2006 годах. Также дважды удостаивался престижной театральной премии "Мольер".

Партнерами Буке по съемочной площадке в разные годы были Жан Гобен, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Пьер Ришар, Катрин Денев. Актер сыграл почти в 80 фильмах. Среди них: "Игрушка" Франсиса Вебера (1976), "Отверженные" Робера Оссейна (1982), "Двое в городе" Жозе Джованни (1973), "Борсалино" Жака Дере (1970) и другие.

В 2018 году Буке был удостоен высшей степени Ордена Почетного легиона - Большого креста.

Фото: EPA/PHILIPPE WOJAZER / POOL/ТАСС