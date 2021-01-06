Фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал в прокате более 1 млрд рублей

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Фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 млрд рублей, передает ТАСС. Об этом в среду сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Фильм вышел на экраны 1 января 2021 года. Картина стала продолжением успешного семейного фэнтези "Последний богатырь".

"На данный момент, по итогам первых пяти полных дней проката и по состоянию на 08:00 6 января 2021 года, сборы сказочного приключения "Последний богатырь: Корень зла", созданного Disney, Yellow, Black and White и телеканалом "Россия", в бокс-офисе России и СНГ преодолели планку в 1 млрд рублей", - сообщили журналистам в пресс-службе Disney.

Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны 26 октября 2017 года. Согласно информации пресс-службы Disney, фильм поставил на тот момент кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 млрд рублей. Его премьера на ТВ состоялась 1 января 2018 года на телеканале "Россия".

Роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев и другие артисты.

Фото: ria.ru