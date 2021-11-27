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Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" получил Гран-при фестиваля в Онфлёре

27 ноября 2021 22:06
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Сыгравшая главную героиню Милана Агузарова получила приз за лучшую женскую роль.

Гран-при фестиваля в Онфлёре на северо-западе Франции, посвященного российскому кино, получила картина режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Об этом корреспонденту ТАСС сообщила официальный представитель смотра Елена Дюффорт по итогам завершившегося в субботу конкурса.

События киноленты разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки. Милана Агузарова, сыгравшая главную героиню, получила приз за лучшую женскую роль.

Аналогичной награды удостоена Виктория Толстоганова за роль в драме "На дальних рубежах" (режиссер Максим Дашкин). Эта картина также отмечена специальным призом жюри фестиваля.

 

Кадр из фильма "Разжимая кулаки"  / ТАСС

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