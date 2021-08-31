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Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" продан для проката более 30 странам, в России в кинотеатры отправлено около 500 копий. Об этом сообщил продюсер картины Илья Стюарт на пресс-подходе после всероссийской премьеры в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге, передает ТАСС.

"Это кино невероятно русское, вообще это про русский ДНК. Тот факт, что он уже продан на сегодняшний день в более 30 стран, для меня признак успеха. То, что за пределами России люди знакомятся с нашей культурой, - это важно. Мы с многими нашими коллегами говорили в тех же Каннах, и они признавались, что не все поняли, что очевидно, но влюбились в киноязык и мир, в который их приглашает режиссер", - сказал он.

По его словам, все больше людей в России интересуются авторским кино. "Я надеюсь, и мы это видим по статистике, которую вы упомянули, что все больше и больше людей интересуются авторскими фильмами, пусть это небольшие показы в маленьких городах [России], которые вы упомянули, но потихоньку индустрия авторского кино расширяется. Копий будет, нужно перепроверить с прокатчиком, но в районе 500, что для авторского кино довольно много", - пояснил Стюарт.

Кинолента снята Серебренниковым по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Она рассказывает историю семьи Петровых, где муж - автослесарь, жена - библиотекарь. У них есть сын, но вместе они не живут. Когда они заболевают гриппом, жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

Роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов.

Фото: соцсети