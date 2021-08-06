Фестиваль «Шостакович ХХ век» пройдет с 11 по 26 сентября в Самаре и в Тольятти

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Фестиваль «Шостакович ХХ век» пройдет с 11 по 26 сентября 2021 года в Самаре и в Тольятти. В рамках этого мультижанрового музыкально-театрального форума будут представлены все стороны композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича, в том числе его симфоническая и камерная музыка, оперные и балетные постановки, музыка к кинофильмам, для сольных инструментов, вокальные циклы. В программу фестиваля войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов.

В этом году фестиваль, имеющий многолетнюю традицию, не только сменил название на «Шостакович ХХ век», но и изменил концепцию.

В художественный совет фестиваля вошли выдающиеся российские музыканты, композиторы, музыковеды, а его почетными сопредседателями стали вдова Д. Д. Шостаковича Ирина Шостакович и сын Д. Д. Шостаковича дирижер Максим Шостакович. Автор концепции и художественный руководитель фестиваля — Алексей Трифонов.

Особое внимание будет уделено музыке композиторов — современников

и учеников Шостаковича — Г. Уствольской, М. Вайнберга, Б. Тищенко,

Б. Чайковского, Ф. Мартена, Ж. Франсе, Л. Далапикколлы и других.

В рамках фестиваля пройдет историко-культурная конференция, посвященная музыкальной культуре ХХ века и влиянию на нее музыки Шостаковича.

Откроется фестиваль концертом оркестра «Новая Россия» под управлением лауреата национальной премии «Золотая Маска» дирижера Федора Леднева. Солисты — победитель конкурса им. П. И. Чайковского Николай Саченко

и победитель юношеского конкурса им. П. И. Чайковского Мария Андреева. Прозвучат Первая симфония Д. Шостаковича, концертино для скрипки

М. Вайнберга и концерт для фортепиано Г. Уствольской.

Концерты фестиваля пройдут с 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти

на лучших музыкальных площадках.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области.