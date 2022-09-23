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Фестиваль «Шостакович. ХХ век» откроется премьерой оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки»

23 сентября 2022 13:15
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Фестиваль «Шостакович. ХХ век» откроется премьерой оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки»

23 и 24 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоится премьера оперетты «Москва, Черемушки». Этим спектаклем открывается мультижанровый фестиваль «Шостакович. ХХ век», который пройдет с 23 сентября по 2 октября в Самаре и Тольятти.


Дмитрий Шостакович хорошо известен как музыкант, писавший серьезные трагические произведения. При этом важнейший российский композитор XX века с огромным мастерством и легкостью создавал песни и мелодии для театра и кинематографа.
Сюжет единственной оперетты, которую сочинил Шостакович – «Москва, Черемушки», – композитору предложили в 1958 году Владимир Масс и Михаил Червинский. Шостакович согласился и сопроводил бытовой, но авантюрный сюжет яркой, запоминающейся музыкой. За московской премьерой последовали спектакли в Ростове-на-Дону, Одессе, Свердловске, Братиславе, Праге, Магадане, Загребе, разных городах ГДР и Чехословакии. А через два года на основе оперетты был снят фильм «Черёмушки» (режиссер Герберт Раппапорт).
Основная тема оперетты перекликается с отечественной историей 1950-х–60-х годов. В ней рассказывается о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в отдельные, собственные в новостройках. Не обходится и без смешных и трогательных ситуаций, сопутствующих этому «великому переселению».

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