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Фестиваль «Самара OPEN JAZZ» и концерт классической музыки будут показаны в прямом эфире

9 сентября 2022 11:22
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Фестиваль «Самара OPEN JAZZ» и концерт классической музыки будут показаны в прямом эфире

В этом году Самара отмечает 436-летие. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, проводятся в течение нескольких дней.

Фестиваль «Самара OPEN JAZZ» и концерт классической музыки, которые пройдут 9 и 10 сентября соответственно, все желающие смогут увидеть не только вживую, но и в прямом эфире. В паблике https://vk.com/samaraadm будет организована прямая трансляция.

Напомним, 9 сентября в 17.30 в амфитеатре склона площади Славы в рамках фестиваля «Самара OPEN JAZZ» на сцену выйдут самарские коллективы и ведущие джазовые музыканты России – Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, трио Даниила Крамера, Вадим Эйленкриг&Eilenkrig Crew.

10 сентября в 18.00 в амфитеатре склона площади Славы - концерт с участием звезд оперной сцены Аиды Гарифуллиной и Алексея Татаринцева, симфонического оркестра Самарской филармонии.

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