Фестиваль оперного искусства «Славянский Дом» пройдет в Самаре

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С 15 марта по 7 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет фестиваль оперного искусства «Славянский дом».



Автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.



Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов.



На самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония.



Откроется фестиваль оперой Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» (15 марта). Далее зрителям будет представлены опера белорусского композитора С.А. Кортеса «Медведь» (19 марта), опера М.П. Мусоргского «Борис Годунов» (23 марта), опера П.И. Чайковского «Пиковая дама» (27 марта), опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин» (30 марта), опера А.П. Бородина «Князь Игорь» (4 апреля). Так же в рамках Фестиваля состоится концертная программа, в первом отделении которой прозвучит русская духовная музыка, а во втором – кантата С.С. Прокофьева «Ледовое побоище» (5 апреля). Завершится Фестиваль Гала-концертом (7 апреля).

В фестивале примут участие именитые мастера России и зарубежья.



Полная программа фестиваля: https://opera-samara.ru/SLAVYANSKIJ_DOM/