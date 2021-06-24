Фестиваль «На сопках Маньчжурии»: музыканты Самарского духового оркестра примеряют новые костюмы

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26 и 27 июня в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Музыканты Самарского муниципального концертного духового оркестра также выступят на фестивале. Сейчас завершается примерка новых костюмов. Большая часть элементов изготовлена в Самаре из отечественных материалов.

При пошиве одежды были учтены все детали. Так, костюмы состоят из натуральной шерсти с небольшим количеством полиэстера: благодаря специальной обработке ткани они меньше мнутся, их комфортно носить в жару. Костюмы представлены в классическом и летнем вариантах. Всё сочетается, поэтому из имеющихся элементов можно составить шесть образов.

Полная программа фестиваля здесь.

В целях предотвращения распространения COVID-19 количество зрителей мероприятий фестиваля может быть ограничено. Будьте внимательны к себе и своим близким: соблюдайте масочный режим и не пренебрегайте соцдистанцией.

Фото: администрация Самары