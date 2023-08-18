Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» открыли в Крыму

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В Крыму в бухте Капсель открылся пятый юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.Арт». «Известия» в пятницу, 18 августа, побывали на площадке мероприятия и делятся подробностями.

В фестивале принимает участие больше 3 тыс. человек со всей страны. Это актеры, музыканты, режиссеры. Формат мероприятия уникален — на одной площадке представлены все направления искусства. Прямо на улице проходит музыкальное шествие. Территория фестиваля огромна, как одна большая сцена, где всё рядом.

В церемонии открытия принял участие первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Как бы ни было трудно, любое время вызова — это время возможностей. Всё, что вы видите вокруг себя, рождалось, как ваша мечта. За короткие пять лет эта мечта стала реальностью», — заявил Кириенко, обращаясь к участникам фестиваля.

На площадку приехали как начинающие исполнители, так и известные маститые артисты.

Актер и режиссер театра и кино Владимир Машков стал новым обладателем звезды «Тавриды» — особого знака уважения таланта.

В своей речи на мероприятии он оставил послание будущим поколениям творцов, напомнив, что русскую культуру отменить невозможно.

«Можете ли вы остановить волны океана? Конечно, нет, потому что это стихия. А наша русская культура — это великая стихия, стихия любви. В добрый путь!» — сказал Машков.

«Таврида» — это не просто фестиваль. В программе — сотни мероприятий. Территория развивается как первый в стране молодежно-просветительский курорт.