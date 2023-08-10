Фестиваль MEGA Urban Fest пройдет в МЕГЕ Самара

12 августа с 12:00 до 21:00 в МЕГЕ Самара пройдет MEGA Urban Fest. Каждый гость сможет проникнуться культурой города: насладиться музыкой, уличными танцами, поучаствовать в мастер-классах и создать индивидуальные образы!
Хедлайнер фестиваля — Александр Степанов ST. Также гостей МЕГИ ждут выступления самарских исполнителей Darom Dabro x Местный, DJ-сеты, много розыгрышей и приятных сюрпризов.
В программе:
- Мастер-классы по уличным танцам от танцевальной студии «Black&White» для всех желающих
- Танцевальные баттлы в трех уличных стилях: Hip-Hop, Dancehall, All styles, среди судей — участник шоу Танцы на ТНТ Денис Юров
- Шоу-программа пилотов по дрифтингу чемпионата «DRIFT THAT» с импровизацией, экстремальными трюками и дрифт-такси
- Мастер-класс по стрит-арту и творческое соревнование для художников с участием творческого объединения «Aksometry LAB»
- Чемпионаты по скейтбордингу и мини-футболу
- Творческий уголок, где можно создать яркий макияж от INGLOT и мужской образ от барбершопа «Братишка»
- Кастомайзинг вещей с художниками
- Маркет и фудкорт со вкусными блюдами и продуктами локальных брендов
- Продажа стильного мерча MEGA URBAN FEST
Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.
12+