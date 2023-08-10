Фестиваль MEGA Urban Fest пройдет в МЕГЕ Самара

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12 августа с 12:00 до 21:00 в МЕГЕ Самара пройдет MEGA Urban Fest. Каждый гость сможет проникнуться культурой города: насладиться музыкой, уличными танцами, поучаствовать в мастер-классах и создать индивидуальные образы!

Хедлайнер фестиваля — Александр Степанов ST. Также гостей МЕГИ ждут выступления самарских исполнителей Darom Dabro x Местный, DJ-сеты, много розыгрышей и приятных сюрпризов.

В программе:

Мастер-классы по уличным танцам от танцевальной студии «Black&White» для всех желающих

от танцевальной студии «Black&White» для всех желающих Танцевальные баттлы в трех уличных стилях: Hip-Hop, Dancehall, All styles, среди судей — участник шоу Танцы на ТНТ Денис Юров

в трех уличных стилях: Hip-Hop, Dancehall, All styles, среди судей — участник шоу Танцы на ТНТ Денис Юров Шоу-программа пилотов по дрифтингу чемпионата «DRIFT THAT» с импровизацией, экстремальными трюками и дрифт-такси

«DRIFT THAT» с импровизацией, экстремальными трюками и дрифт-такси Мастер-класс по стрит-арту и творческое соревнование для художников с участием творческого объединения «Aksometry LAB»

и творческое соревнование для художников с участием творческого объединения «Aksometry LAB» Чемпионаты по скейтбордингу и мини-футболу

Творческий уголок, где можно создать яркий макияж от INGLOT и мужской образ от барбершопа «Братишка»

от INGLOT и от барбершопа «Братишка» Кастомайзинг вещей с художниками

с художниками Маркет и фудкорт со вкусными блюдами и продуктами локальных брендов

со вкусными блюдами и продуктами локальных брендов Продажа стильного мерча MEGA URBAN FEST

Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.

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