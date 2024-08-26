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Фестиваль духовых оркестров пройдет в Самаре в День города

26 августа 2024 13:36
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Фестиваль духовых оркестров пройдет в Самаре в День города

В понедельник, 26 августа, в Администрации Самары прошло еженедельное совещание под руководством Главы города Елены Лапушкиной. Центральной темой повестки стала подготовка к празднованию Дня рождения Самары, который традиционно отмечают во второе воскресенье сентября. В обсуждении актуальных вопросов приняли участие Председатель городской общественной палаты Габибулла Хасаев, главы районов, представители департаментов и муниципальных предприятий.

Одним из главных событий во время праздничных выходных станет фестиваль «На сопках Манчжурии», который стартует 7 сентября. В Самаре соберутся коллективы четырех федеральных округов – Приволжского, Северо-Западного, Уральского и Южного.

«Участниками станут духовые оркестры из восьми городов: Санкт-Петербурга, Севастополя, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Сызрани, Тольятти, Уфы. Концерты пройдут два дня. 7 сентября участники фестиваля выступят на восьми концертных площадках, среди которых Дома культуры «Нефтяник», «Победа», «Заря» и другие. 8 сентября в Струковском саду пройдет гала-концерт», - рассказала руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации Самары Татьяна Шестопалова.

7 сентября пройдет литературно-музыкальный вечер в музее-усадьбе Алексея Толстого. Начало – 18:30. Гостей здесь будут ждать выступления заслуженной артистки России Екатерины Гусевой и солиста Мариинского театра Вячеслава Утехина.

Для всех, кто интересуется историей родного края, в праздничные выходные приготовлен отдельный подарок – краеведческий квест-викторина «Знай историю Самары». Событие будет разделено на два территориальных блока: «Исторический город» (Самарский, Ленинский районы) и «Трудовая слава Безымянки» (Кировский, Промышленный районы). Более подробно о проведении квеста можно узнать накануне на информационных ресурсах Администрации города.

С 3 по 10 сентября в Самаре также пройдут несколько творческих и спортивных мероприятий: «Состоится уже традиционный городской фестиваль творчества «Моя Самара», а также семейный марафон «Семейные ценности» - это и спортивные соревнования, и кулинарный поединок. Участники проведут время интересно и разнообразно», - отметила руководитель Департамента образования Администрации Самары Ирина Коковина.

На протяжении праздничных выходных будут организованы более 100 пешеходных краеведческих экскурсий, а также, 8 сентября, десять экскурсионных автобусов проедут по кольцевым маршрутам: площадь Кирова - площадь Революции, Барбошина поляна – ТЦ Гудок.

В течение дня, 8 сентября, посещение основных экспозиций муниципальных и областных музеев будет бесплатным.

Центральным событием Дня города станет праздничный концерт на площади Куйбышева. В программе – выступление семейных самарских коллективов, духовых оркестров, концерт Сергея Трофимова и группы Uma2rman. Начало - 18.00.

8 сентября на прилегающих к площади Куйбышева улицах введут ограничения движения, а после завершения гала-концерта - усилят работу общественного транспорта.

Вся актуальная информация о праздновании Дня города будет размещена на электронных ресурсах Администрации Самары: на сайте https://samadm.ru; в социальных сетях: https://t.me/adm_samarahttps://vk.com/samaraadmhttps://ok.ru/samaraadm.

Отметим также, что День города в этом году совпадает с еще одним важным событием: 6, 7 и 8 сентября пройдут выборы Губернатора Самарской области. Узнать свой участок для голосования по месту жительства можно на официальном сайте избирательной комиссии Самарской области: http://www.samara.izbirkom.ru/.

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