Еще один проект из сферы культуры стал участником проекта АСИ «Сильные идеи для нового времени» из Самарской области

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Театр-студия «Совушки», миссия которых формирование интереса к народным национальным сказкам и культуре через проведение совместных занятий старшего поколения и детей, а также создание театрализованных представлений-спектаклей.



Участниками театра накоплен полезный практический опыт. В 2023 году ключевыми «проводниками» в мир многонациональной России для детей стали «серебряные» волонтеры Самарской губернии. Зачастую волонтерами становятся люди вышедшие на пенсию, но сохраняющие активную социальную активность и желание приносить пользу обществу.



Напомним, что в Самарской области проживают представители 157 национальностей. Большинство из них представлены в составе движения «серебряных» волонтеров региона. Важно отметить, что порядка 20% людей старшего поколения с выходом на пенсию ощущают свою невостребованность, ищут места для реализации собственного потенциала.



Пожилые люди вносят существенный вклад в улучшение жизни в обществе, решение социально-значимых проблем. Театр-студия «Совушки» способствует раскрытию и реализации культурно-творческого потенциала пожилых людей («серебряных» волонтеров), представлению национальной идентичности, расширению направлений взаимодействия и кругозора, популяризации добровольческой и творческий деятельности среди граждан старшего поколения. В 2023 году мероприятия Театра-студии «Совушки» были реализованы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

