Елену Проклову выписали из больницы после перенесенного инсульта

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Российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова после перенесенного инсульта выписалась из больницы, врачи разрешили ей выходить на сцену в несложных постановках. Об этом она рассказала в понедельник ТАСС.

"Я сегодня приехала домой. У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать. Все прекрасно", - рассказала она.

Собеседница агентства уточнила, что врачи уже разрешили ей выходить на сцену в зависимости от самочувствия. "Какие-то легкие спектакли я уже могу играть сейчас, с тем, что посложнее, пока повременю", - добавила Проклова.

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. В 1973 году она окончила Школу-студию МХАТ. Широко известна в качестве киноактрисы. Одна из ее самых известных ролей - Татьяна Фешева в драме Иосифа Хейфица "Единственная" (1975). Также в числе популярных работ Прокловой - учитель литературы Марина Максимовна в мелодраме "Ключ без права передачи" (1976), стюардесса Лариса Комарова в "Мимино" (1977), Марсела в музыкальном телефильме "Собака на сене" (1977) и другие.

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