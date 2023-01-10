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Елену Проклову прооперировали после перелома ноги

10 января 2023 18:57
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Актриса находится в Боткинской больнице.

Российская актриса и телеведущая заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова находится в Боткинской больнице, где ей сделали операцию после перелома ноги. Об этом Проклова сообщила ТАСС во вторник.

"Я лежу в Боткинской больнице, вчера мне сделали операцию. У меня был перелом со смещением стопы, все сделали, теперь лежу выздоравливаю", - рассказала собеседница агентства.

По словам 69-летней актрисы, она получила травму на репетиции спектакля "Розыгрыш" во время гастролей в Крыму. "На первой же репетиции я поскользнулась и сломала ногу. Я об этом не знала, сыграла первый спектакль, и только на следующий день мы узнали, что у меня перелом. Но сыграли еще пять [спектаклей], я ездила на коляске с гипсом. Затем приехали в Москву, гипс сняли и сделали операцию, поскольку перелом со смещением. Большое спасибо докторам, выздоравливать собираюсь быстро, тем более что впереди у меня интересные репетиции, надо за месяц восстановиться для гастролей", - сказала Проклова.

 

Фото:   РИА Новости / Виталий Аньков

 

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