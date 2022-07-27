Экс-директор самарского драмтеатра может возглавить ДК в Перми

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Бывший директор Самарского академического театра драмы им. Максима Горького Вячеслав Торчинский, может возглавить муниципальный Дворец культуры им. Калинина в Свердловском районе Перми, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

В этом ДК базируется Пермский губернский оркестр.

"Действующий директор ДК Сергей Елсуков, возглавляющий учреждение культуры с 2013 года, находится на больничном", — сообщает издание.

Ранее Вячеслав Торчинский работал руководителем в департаменте культуры Перми, затем, с 2018 по конец 2021 года, возглавлял министерство культуры Пермского края. С марта по май 2022 г. он работал директором Самарского академического театра драмы им. Максима Горького, пишет Волга Ньюс.