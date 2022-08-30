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Егор Крид выпустит совместный трек с Михаилом Шуфутинским про "3 сентября"

30 августа 2022 20:32
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В комментариях с восторгом восприняли новость, а также вспомнили любимый многими хит Шуфутинского.

Егор Крид выпустит совместный трек с Михаилом Шуфутинским. По словам артиста в социальных сетях, песня выйдет в ночь с 1 на 2 сентября, сообщает РИА Новости.

"Раньше он подкрадывался незаметно в одиночку… Теперь нас двое. В эту пятницу, в ночь с 1 на 2 сентября свершится новая легендарная история! Ждите на всех музыкальных площадках и на YouTube, как ждете 3 сентября… А может я себе все это выдумал?" – написал Крид.

В комментариях с восторгом восприняли новость, а также вспомнили любимый многими хит Шуфутинского.

"Две легенды своих поколений! Как же круто, что такие фиты случаются", "Я календарь переверну…", "Очень смешно, знает, с кем делать коллабы!" – отметили пользователи.

 

Фото : Егор Крид/РИА Новости

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