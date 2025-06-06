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Джазовый коллектив из Самарской области выступит на Moscow Jazz Festival 

6 июня 2025 14:35
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Ребята исполняют не только традиционный джаз. В репертуаре есть джазовый взгляд на Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Kiss, Red Hot Chili Peppers и другие культовые рок группы.

Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана объявил имена победителей Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов.  Ими стали 100 камерных ансамблей и джазовых оркестров из 30 городов России, которые выступят на площадках самого крупного джазового фестиваля в истории России — Moscow Jazz Festival с 9 по 15 июня 2025 года.

Победителем конкурса из Самарской области стал Квартет Jazz Time (Самара).  Ребята исполняют не только традиционный джаз. В репертуаре есть джазовый взгляд на Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Kiss, Red Hot Chili Peppers и другие культовые рок группы. Кроме того, у группы есть и авторские аранжировки популярной музыки.

Jazz Time - это хиты современной музыки через призму джазовых традиций. Квартет становился победителем I, II и III Moscow Jazz Festival и с большой радостью, вновь став победителем, представляет свой музыкальный почерк.

С 10 по 14 июня  лучшие молодежные коллективы со всей страны  выступят  на сценах  Московского джазового фестиваля, установленных в парках «Зарядье» и «Музеон», на ВДНХ, в музее-заповеднике «Царицыно» и на других площадках, наравне с известными джазовыми музыкантами.  Концерты будут свободными для посещения. Расписание выступлений будет опубликовано на сайте  фестиваля. 

Основной площадкой фестиваля станет Сад «Эрмитаж», где с 10 по 14 июня выступят известные джазмены и популярные артисты других музыкальных жанров, которые представят джазовые программы, среди них: Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan Toscano (США), Uma2rman, Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и «Сюткин Бэнд», Игорь Скляр и Jazz Classic Community, Варвара Визбор, Artemiev, Борис Березовский и Blues Doctors и многие другие.

Кроме того, с 13 по 14 июня в рамках Фестиваля пройдёт Jazz Across Borders (JAB) – форум для профессионалов джазовой индустрии.

Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив. 

 

Фото предоставлено коллективом Jazz Time

Теги: Самара

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