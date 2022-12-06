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Джазовый ансамбль Тольяттинской филармонии примет участие в Международном фестивале «ВЕЙСЕ-JAZZ»

6 декабря 2022 16:27
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На выступят квинтет Игоря Бутмана (Москва), трио Андрея Кондакова и хозяева фестиваля — джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск».

6 декабря джазовый ансамбль Тольяттинской государственной филармонии разделит сцену с ведущими джазовыми коллективами России. На XIX Международном фестивале джазовой музыки «ВЕЙСЕ-JAZZ» (г. Саранск) выступят квинтет Игоря Бутмана (Москва), трио Андрея Кондакова и гостеприимные хозяева — джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск».

Тольяттинский джаз представят музыканты Джаз-оркестра Тольяттинской государственной филармонии, собранный из опытных музыкантов, каждый из которых известен по работе во многих эстрадных, джазовых и классических составах.

На фестивале «ВЕЙСЕ-JAZZ» музыканты представят лучшие композиции двух концертных программ летнего передвижного фестиваля «Просторы Музыки», проходившего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Из программы «Классика в джазе» прозвучат пьесы Бородина, Шостаковича, Чайковского и Мусоргского  и др. в оригинальной обработке.

Программа «100 лет нашему джазу» познакомит слушателей с подзабытыми композициями мастеров российского джаза:  Константина Бахолдина, Игоря Бутмана, Алексея Козлова и др.

Отдельным приветом мордовским друзьям из сердца Жигулей и Самарской Луки станет оригинальная композиция, написанная самарскими музыкантами Вадимом Мошиным и Александром Гинзбургом.

 

Фото:   минкультуры СО

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