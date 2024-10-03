Два самарских преподавателя награждены премиями Президента Российской Федерации

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Приказом Министерства культуры РФ утверждён перечень победителей конкурса на присуждение премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства. Победителями стали 150 представителей из 49 регионов страны.



В их число вошли:

- преподаватель ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа» Ерастова Светлана Петровна, заслуженный работник культуры Самарской области;

- преподаватель МБУ ДО "ДМШ им. Д.Б.Кабалевского" г.о.Самара Балашова Наталья Евгеньевна.

Специальная комиссия, созданная Минкультуры России, оценивала кандидатов по нескольким критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников и опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.



Желаем дальнейших профессиональных успехов, неиссякаемого вдохновения на прекрасном созидающем творческом пути!

Фото: Минкульт региона