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Друзья Андрея Мягкова рассказали про главную тайну его семьи

21 февраля 2021 22:28
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Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягков никогда не жаловался на судьбу.

Друзья Андрея Мягкова в ходе прошедшей накануне в МХТ имени Чехова церемонии прощания с артистом рассказали про его главную семейную тайну, сообщает РИА Новости со ссылкой на "МК".

Свою последнюю роль актер сыграл в спектакле "Белый кролик". В постановке была занята и супруга Мягкова, Анастасия Вознесенская. В ее карьере спектакль тоже стал последним.

Как рассказали в театре, на одном из выступлений Вознесенской стало плохо, у нее случился инсульт. Артистка больше не смогла играть на сцене. Супруг, будучи востребованным актером театра и кино, покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за женой и все время быть рядом с ней. Он умер у нее на руках.

Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягков никогда не жаловался на судьбу.

"Нес этот груз. Он никогда не сдавался", - вспомнил артист.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий отметил, что Мягков был не только блестящим актером, но и режиссером, педагогом и даже писателем. Он писал детективы и публиковался. Одну из книг даже экранизировали. Оказывается, выбор актера пал именно на этот жанр, потому что детективы очень любит его жена.

По словам фотографа Художественного театра Игоря Александрова, Мягков был очень закрытым человеком, но настоящим другом.

"Трепотню не любил, но если уж говорил, то отвечал за каждое слово. Я помню, как сделал посвященную Парижу выставку в музее-квартире Станиславского. Пригласил Андрея на открытие, хотя знал, что дома у него Ася болеет тяжело, он ее не оставляет одну. Но... вот Андрей — он все-таки пришел", — рассказал он.

Режиссер Николай Скорик отметил, что не может не думать о вдове Мягкова, "с которой они были всегда вместе". Он пожелал ей сил.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.

Мягков умер в четверг от сердечного приступа. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

 

Фото:   РИА Новости / Илья Питалев

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