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Дрессировщица лошадей, звезда цирка на Цветном бульваре Стыкан-Федотова умерла в 35 лет

14 октября 2022 18:33
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Она не использовала в своей работе седел, уздечек и шпор.

Дрессировщица лошадей, звезда Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Анастасия Стыкан-Федотова умерла 14 октября в возрасте 35 лет в одном из медучреждений Москвы, пишут "Известия".

«Дрессировщица всегда демонстрировала удивительные взаимоотношения с ними, достигнутые глубокой любовью и пониманием между человеком и лошадьми», — говорится в сообщении Росгосцирка.

Она не использовала в своей работе седел, уздечек и шпор. Даже при исполнении сложных трюков лошади на арене оставались в свободном состоянии, сообщается на сайте kp.ru.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгар Запашный выразил свои соболезнования в связи со смертью коллеги.

«Настя не смогла победить рак, который был обнаружен уже в тяжелой стадии. Выражаю искренние соболезнования родителям Насти и всей цирковой семье. Покойся с миром», — написал в своем Telegram-канале Запашный.

 

Фото: Росгосцирк

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