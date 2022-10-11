Дом офицеров приглашает на премьеру самарского документального фильма «Фронтовая бригада»

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Дом офицеров приглашает на премьеру документального фильма «Фронтовая бригада» снятого самарскими кинематографистами. Показ пройдёт 20 октября 2022 года в 19:00 в Большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона. После премьеры состоится концерт главных героев фильма – Государственного ансамбля песни и пляски «Волжские казаки».

«Фронтовая бригада» — первый документальный проект, рассказывающий о работе агитбригад в современной Российской армии. Артисты ансамбля неоднократно находились в горячих точках, выезжали на передовую для поддержки морального духа наших солдат. В день премьеры состоится встреча с режиссером фильма Галиной Щербой, представителя любительской киностудии «Самаравоенфильм» Дома офицеров Самарского гарнизона.

Продолжительность встречи по замыслу организаторов около 1 часа. Вход свободный.

Фото: минкульт СО