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До открытия XII онлайн-кинофестиваля «Дубль дв@» осталась неделя
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До открытия XII онлайн-кинофестиваля «Дубль дв@» осталась неделя

31 марта 2021 17:27
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Главная его задача – не презентация мировых премьер, а возможность для хороших качественных фильмов последних лет встретиться с широким зрителем.

С 6 по 20 апреля 2021 года на интернет площадке пройдет ХII онлайн-кинофестиваль «Дубль Дв@. Неизвестное кино России». Главная его задача – не презентация мировых премьер, а возможность для хороших качественных фильмов последних лет встретиться с широким зрителем. А также убедительно показать, что российское кино живо, актуально, талантливо и многогранно.

Фестиваль показывает лучшие фильмы последних двух-трех лет, которые рассчитаны на массовую аудиторию и обладают значительными художественными достоинствами, но по разным причинам не получили широкого распространения в прокате.

Уникальная интернет-природа фестиваля, заигравшая особыми красками на фоне ковидных ограничений, не только расширяет «кинозал» до масштабов всей планеты, но и дает возможность обратной связи – непосредственной и немедленной – между зрителями и создателями картин. Первые пишут рецензии, публикуют их на форуме фестиваля, вторые в любой момент могут вступить с ними в прямой диалог. Интересно, что все рецензии не просто останутся в кулуарах интернет-полемики фестиваля, – авторы лучших отзывов на фильмы получат памятные подарки от организаторов.

«Так или иначе, отбирая картины для фестиваля, я изумлялся нашей общей близорукости: пусть больших шедевров у нас, как и в любом кино мира, немного, но общий уровень, на мой взгляд, выше, чем, скажем, то, что удалось выудить недавнему Берлинскому международному кинофестивалю. Могу утверждать, что программа XII «Дубль дв@» – интереснее. Разнообразнее. Актуальнее. И богаче талантами. Не потому, что фестиваль молодец – потому, что наше кино на самом деле в неплохой форме», – откровенно интригует программный директор фестиваля Валерий Кичин.

В конкурсах этого года участвуют 11 полнометражных и 13 короткометражных игровых фильмов последних лет. Оценивать их будет два профессиональных жюри, они присудят призы за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучшую режиссерскую и актерскую работы. Третья судейская коллегия – зрители, которые голосованием в интернете выберут лауреата в номинации «Приз зрительских симпатий». Также в этом году отдельным конкурсом объявлен «Театральный антракт». Зрители всего мира смогут увидеть избранные музыкальные спектакли и отдать свой голос за лучшие из них.

Программа Фестиваля выглядит следующим образом:

6 апреля

Главный конкурс: «Странники Терпенья» 

Короткий метр: «Муза»

7 апреля

Главный конкурс: «Гроза»

Короткий метр: «Большая восьмерка» 

8 апреля

Главный конкурс: «Доктор Лиза»

Короткий метр: «Расскажи мне про завтра»

9 апреля

Театральный антракт: «Золушка»

Короткий метр: «Роман»

10 апреля

Главный конкурс: «GRAND Канкан»

Короткий метр: «Жених.Невеста.Селедка»

11 апреля

Главный конкурс: «Керосин»

Короткий метр: «Заявление»

12 апреля

Главный конкурс: «Смерть нам к лицу»

Короткий метр: «Здесь жил и работал»

13 апреля

Театральный антракт. «Веселая вдова» 

Короткий метр: «Спиридон»

14 апреля

Главный конкурс: «Гипноз»

Короткий метр: «Майя и мортограф»

15 апреля

Главный конкурс: «Хандра»

Короткий метр: «Свет колебаний» 

16 апреля

Главный конкурс: «Седьмой пробег по контуру земного шара» 

Короткий метр: «Ты здесь» 

17 апреля

Театральный антракт: «Граф Орлов» 

Театральный антракт: «Три мушкетера» 

18 апреля

Главный конкурс: «Клятва» 

Короткий метр: «Худрук» 

19 апреля

Главный конкурс: «На острие»

Короткий метр: «Здесь не курят»

20 апреля

Премиальный показ фильмов и спектаклей, получивших призы.

Каждый фильм будет доступен на сайте в течение 24 часов.

 

Фото:   соцсети

 

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Комментарии

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