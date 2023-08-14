До окончания голосования за лучший мурал Приволжского федерального округа осталось три дня

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Продолжается голосование за лучший мурал фестиваля стрит-арт «ФормART». Отдать свой голос можно до 17 августа по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23. Чтобы поддержать участника из Самарской области необходимо позвонить по этому номеру и в тональном режиме выбрать индивидуальный номер участника – №12.

Наш регион на фестивале представляет молодой самарский стрит-арт художник Дмитрий Пирог со своей работой «Открытие возможностей», которая украшает фасад школы № 12 имени Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова на улице Красноармейской, 93а. Познакомиться со всеми работами участников «ФормART» можно на сайте https://formartpfo.ru/.

Выбирать лучший мурал будут по трем критериям: голосование жителей региона, который представляет участник, голосование жителей других регионов, а также оценка экспертов.

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа.