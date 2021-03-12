Дни Франкофонии 2021 пройдут в Самарской областной библиотеке

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В течение фестиваля «Дни Франкофонии 2021» Самарская областная библиотека предлагает уникальную программу для широкой аудитории, интересующиеся французской культурой. Открытие фестиваля с режиссером из Ирана, показы цикла французских фильмов, выставка книг и онлайн закрытие фестиваля пройдут в Самарской областной библиотеке.

20 марта — открытие фестиваля «Дни Франкофонии»

В этот день у любителей французской культуры будет возможность познакомиться с Иранским режиссером во время онлайн встречи, а также участники узнают о событиях, которые будут происходить в течение недельного фестиваля.

Открытие фестиваля состоится 18:00 в Самарской областной библиотеке по адресу Проспект Ленина, 14А. (Отдел литературы на иностранных языках.)

С 20 марта по 28 марта — выставка художественной литературы «Французские писатели- лауреаты литературных премий» (16+)

Широкой публике будет предоставлена возможность окунуться в художественную литературу великих французских писателей и узнать многое о французской культуре со страниц книг талантливых людей. .

Выставка пройдёт в Самарской областной библиотеке по адресу Проспект Ленина 14А. Отдел литературы на иностранных языках.

Вторник, воскресенье 10.00-18.00

Среда-суббота 9.00-20.00

24 марта, 25 марта и 26 марта — показ цикла французских фильмов «Любимые французские фильмы»

24 марта — «Париж! Париж!» (Фильм, 116 минут, 16+)

Гости смогут вдохновиться музыкой и Парижем 1936 года. Просмотр музыкального кино «Париж! Париж!» будет на французском языке с русскими субтитрами. После фильма пройдёт небольшая лекция о фильме, где участники также смогут послушать мнениях других и выразить свои впечатления о фильме.

Мероприятие будет происходить с 16:30 до 19:30.

25 марта — «Париж, я люблю тебя» (Фильм, 116 минут, 12+ )

Кино включает в себя несколько короткометражных киноисторий, снятых на фоне достопримечательностей Парижа 20 ведущими мировыми режиссерами. Показ фильма будет на французском языке с русскими субтитрами. У каждого гостя в этот вечер будет возможность послушать лекцию после фильма и выразить свои впечатления от просмотра.

Мероприятие будет происходить с 16:30 до 18:30.

26 марта — «Птицы» (Документальное кино, 92 минуты, 6+ )

Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. У гостей будет возможность посмотреть одним из самых дорогих документальных проектов в кино от европейских кинематографистов Жака Клюзо, Жака Перрена и Мишель Деба. В завершении вечера документального кино будет проведена лекция о фильме.

Мероприятие будет происходить с 16:30 до 18:00.

28 марта пройдёт закрытие фестиваля «Дни Франкофонии»

Во время закрытия фестиваля гости смогут пообщаться с артистом Бурейма Кьену (Буркина-Фасо) во время онлайн встречи и ещё больше узнать об особенностях франкоязычных стран и ее народов. (Подробнее)

Практическая информация:

Завершение фестиваля «Дни Франкофонии» будет в Самарской областной библиотеке по адресу Проспект Ленина, 14А. Отдел литературы на иностранных языках. Мероприятие начнется в 16:30 и завершится в 18:00.