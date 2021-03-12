Дни Франкофонии 2021 пройдут в Самарской областной библиотеке

В течение фестиваля «Дни Франкофонии 2021» Самарская областная библиотека предлагает уникальную программу для широкой аудитории, интересующиеся французской культурой. Открытие фестиваля с режиссером из Ирана, показы цикла французских фильмов, выставка книг и онлайн закрытие фестиваля пройдут в Самарской областной библиотеке.
В этот день у любителей французской культуры будет возможность познакомиться с Иранским режиссером во время онлайн встречи, а также участники узнают о событиях, которые будут происходить в течение недельного фестиваля.
Открытие фестиваля состоится 18:00 в Самарской областной библиотеке по адресу Проспект Ленина, 14А. (Отдел литературы на иностранных языках.)
Широкой публике будет предоставлена возможность окунуться в художественную литературу великих французских писателей и узнать многое о французской культуре со страниц книг талантливых людей. .
Выставка пройдёт в Самарской областной библиотеке по адресу Проспект Ленина 14А. Отдел литературы на иностранных языках.
Вторник, воскресенье 10.00-18.00
Среда-суббота 9.00-20.00
Гости смогут вдохновиться музыкой и Парижем 1936 года. Просмотр музыкального кино «Париж! Париж!» будет на французском языке с русскими субтитрами. После фильма пройдёт небольшая лекция о фильме, где участники также смогут послушать мнениях других и выразить свои впечатления о фильме.
Мероприятие будет происходить с 16:30 до 19:30.
Кино включает в себя несколько короткометражных киноисторий, снятых на фоне достопримечательностей Парижа 20 ведущими мировыми режиссерами. Показ фильма будет на французском языке с русскими субтитрами. У каждого гостя в этот вечер будет возможность послушать лекцию после фильма и выразить свои впечатления от просмотра.
Мероприятие будет происходить с 16:30 до 18:30.
Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. У гостей будет возможность посмотреть одним из самых дорогих документальных проектов в кино от европейских кинематографистов Жака Клюзо, Жака Перрена и Мишель Деба. В завершении вечера документального кино будет проведена лекция о фильме.
Мероприятие будет происходить с 16:30 до 18:00.
Во время закрытия фестиваля гости смогут пообщаться с артистом Бурейма Кьену (Буркина-Фасо) во время онлайн встречи и ещё больше узнать об особенностях франкоязычных стран и ее народов. (Подробнее)
Практическая информация:
Завершение фестиваля «Дни Франкофонии» будет в Самарской областной библиотеке по адресу Проспект Ленина, 14А. Отдел литературы на иностранных языках. Мероприятие начнется в 16:30 и завершится в 18:00.
Добавить комментарий