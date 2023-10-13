Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с директором самарского драмтеатра Сергеем Филипповым

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Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с директором Самарского академического театра драмы имени Максима Горького Сергеем Филипповым. В ходе нее были обсуждены вопросы работы театра в последнее время, творческие планы на новый сезон, задачи и перспективы развития одного из важнейших учреждений культуры региона.

- Сегодня, как и договаривались, хотел бы обсудить планы по развитию драматического театра, который на протяжении долгих лет являлся главным, наверное, культурным достоянием нашего региона, - отметил Дмитрий Азаров, начиная встречу. - Театр и театральная труппа проходили разные периоды. С вашим назначением, надеюсь, удастся стабилизировать ситуацию в театре в целом: я говорю не столько даже про финансово-экономические показатели, сколько про творческий процесс, саму труппу, про работу над новыми проектами и постановками.

Сергей Филиппов, занимающий должность директора САТД с июня 2022 года, доложил главе региона о том, какие изменения произошли в жизнедеятельности театра за последнее время, о стабилизации финансово-экономической ситуации в учреждении и подготовке к стартовавшему в середине сентября сезону.

Как сообщил руководитель самарской драмы, в новый сезон САТД входит с обновленным репертуаром, который будет посвящен в основном русской классике и включает премьерные постановки. По словам Сергея Филиппова, уже идет проработка тематики следующего театрального сезона и один из вариантов - включить в репертуар постановки, посвященные истории Самарской области.

- Есть пьеса про Петра Алабина, а также роман Алексея Солоницына "Самарское Знамя". Эти истории мы сейчас рассматриваем, - сказал руководитель театра.

Дмитрий Азаров поддержал такую инициативу:

- Это хорошо и правильно, что такой региональный сегмент в театре будет представлен. Хочу вам пожелать успехов и готов поддержать проект отдельно. Готов это обсудить, - подчеркнул губернатор.

Глава региона, заслушав доклад Сергея Филиппова, отметил актуальность сегодня патриотической повестки и попросил директора театра дополнительно проработать вопрос включения в репертуар САТД постановок произведений патриотической тематики, уделив особое внимание теме и событиям проведения СВО.

- В нынешней особой ситуации для нашей страны, конечно, патриотическим пьесам, постановкам я прошу вас уделять особое внимание. Можно подчеркнуть актуальность классических произведений по этой тематике. Есть выдающиеся произведения и в российской классике, и в советской драматургии. Можно посмотреть и что-то современное. Сейчас есть большое количество авторов, может быть, время пришло их произведения поставить, - сказал Дмитрий Азаров. - Художественные фильмы уже снимаются по сценариям, связанным с трагическими событиями на Украине с отстаиванием своей независимости и права жить по традициям предков наших братьев с Донбасса, Запорожья, Херсона. Это очень важный аспект. Это то, что сегодня в обществе находит, вне всякого сомнения, самый горячий отклик.

Дмитрий Азаров также подчеркнул, что вопрос будущих постановок на патриотическую тематику необходимо обсудить с худсоветом театра и с труппой, узнать, какие у них есть пожелания и идеи.

- Принимаю как поручение. Понимаю, что сегодня это действительно необходимо, - подчеркнул Сергей Филиппов.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с деятельностью Самарского академического театр оперы и балета имени Шостаковича, где Сергей Филиппов занимает должность первого заместителя директора. После обсуждении текущей работы САТОБ глава региона задал вопрос о причинах возникновения слухов, появившихся недавно в СМИ и соцсетях о якобы его увольнении из театра оперы и балета.

Сергей Филиппов объяснил, что речи об его увольнении не было и нет, он, как и прежде, занимает должность первого заместителя гендиректора, необходимые разъяснения общественности он уже дал.

Дмитрий Азаров отметил, что порой работе публичного человека сопутствуют слухи и важно оперативно отвечать на недостоверную информацию:

- Если чувствуете, что какие-то глупости, дурь стали писать, то своевременно реагируйте, разъясняйте. А СМИ вам в этом, надеюсь, помогут.

Источник: СОВА

Фото: freepik.com