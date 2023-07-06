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Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура»

6 июля 2023 11:52
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Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура»

В Москве в рамках форума «Российская креативная неделя» прошло заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура», которое провел ее руководитель, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К обсуждению был вынесен вопрос сохранения и развития народных художественных промыслов в России. В заседании приняли участие представители Администрации Президента РФ, руководители федеральных и региональных органов власти, учреждений культуры и образования, общественных организаций, профильных предприятий, главы субъектов, депутаты Госдумы.

Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров отметил, что тема сохранения и развитию народных художественных промыслов актуальна для многих регионов страны.

«Самарская область — многонаселенный субъект Российской Федерации, и поверьте, мы очень бережно относимся к культурному наследию народов, которые живут в братстве, дружбе на территории нашего региона. И аналогичная ситуация в большинстве субъектов страны. Вместе с тем, есть и проблематика, вопросы, которые требуют решения. Комиссия Госсовета готова к полному сотрудничеству и продвижению тех идей, которые позволят нам бережно, сохраняя культурное наследие нашей страны, создавать и новые креативные смыслы, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Площадка «Креативной недели» за последние годы стала серьезной дискуссионной площадкой, где обсуждают самые интересные направления развития креативных индустрий. Уверен, что мы сможем обсудить темы необходимой поддержки народных художественных промыслов, и неразрывную связь промыслов с культурным наследием народов Российской Федерации, и конечно же, привлечение молодежи к креативным индустриям».

Президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова поблагодарила Дмитрия Азарова за проведение комиссии Госсовета на площадке форума, отметив, что это крайне важно для развития креативной индустрии в стране. Говоря о теме дискуссии, она высказала мнение, что народные художественные промыслы — это тот инструмент, который позволяет сохранить культурные коды и смыслы: «Нам важно этот инструмент сделать эффективным и конкурентоспособным. Это то, чего сегодня не хватает. Такие инструменты можно придумать только совместно с рынком».

Теги: Дмитрий Азаров

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