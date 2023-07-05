Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура»

140

В среду, 5 июля, в Москве в рамках форума «Российская креативная неделя» прошло заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура», которое провел ее руководитель, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

К обсуждению был вынесен вопрос сохранения и развития народных художественных промыслов в России. В заседании приняли участие представители Администрации Президента РФ, руководители федеральных и региональных органов власти, учреждений культуры и образования, общественных организаций, профильных предприятий, главы субъектов, депутаты Госдумы.

Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров отметил, что тема сохранения и развитию народных художественных промыслов актуальна для многих регионов страны.

«Самарская область — многонаселенный субъект Российской Федерации, и поверьте, мы очень бережно относимся к культурному наследию народов, которые живут в братстве, дружбе на территории нашего региона. И аналогичная ситуация в большинстве субъектов страны. Вместе с тем, есть и проблематика, вопросы, которые требуют решения. Комиссия Госсовета готова к полному сотрудничеству и продвижению тех идей, которые позволят нам бережно, сохраняя культурное наследие нашей страны, создавать и новые креативные смыслы, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Площадка «Креативной недели» за последние годы стала серьезной дискуссионной площадкой, где обсуждают самые интересные направления развития креативных индустрий. Уверен, что мы сможем обсудить темы необходимой поддержки народных художественных промыслов, и неразрывную связь промыслов с культурным наследием народов Российской Федерации, и конечно же, привлечение молодежи к креативным индустриям».

Президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова поблагодарила Дмитрия Азарова за проведение комиссии Госсовета на площадке форума, отметив, что это крайне важно для развития креативной индустрии в стране. Говоря о теме дискуссии, она высказала мнение, что народные художественные промыслы — это тот инструмент, который позволяет сохранить культурные коды и смыслы: «Нам важно этот инструмент сделать эффективным и конкурентоспособным. Это то, чего сегодня не хватает. Такие инструменты можно придумать только совместно с рынком».

Анна Нестерова, сомодератор площадки, основатель бренда и часовой мануфактуры «Часы Палех», рассказала, что сегодня остро стоит вопрос подготовки специалистов: «Средний возраст мастеров 65-70 лет. Предложение — чтобы предприятия обеспечивали обучение художников, а те потом обязательно отрабатывали определенное время на предприятии».

Дмитрий Азаров предложил начинать прививать интерес к народным художественным промыслам уже с детского возраста, привлекать ребят к творческим занятиям на базе домов ремесел. Он привел в пример опыт, который реализуется в Самарской области. В селе Большая Черниговка строится детская школа искусств, и в этом же здании — дом ремесел.

«На селе это правильно, чтобы дети могли не только получить музыкальное образование, но и некоторые навыки в конкретном ремесле. Поэтому, я думаю, мы с вами на примере Самарской области можем это распространить и поддержать, в том числе, в рамках нацпроекта, — отметил Дмитрий Азаров. — Как раз мы будем воспитывать тех ребятишек, которым потом будем передавать, в том числе, местные ремесла».

Надежда Преподобная, статс-секретарь-заместитель Министра культуры РФ, рассказала о подготовке специалистов отрасли народных художественных промыслов на федеральном уровне. «Это 10 образовательных учреждений, на данный момент там учится 378 студентов. Дисциплина популярная, недобора нет, всегда конкурс. Из всех выпускников 80% устраиваются по специальности. По программе повышения квалификации в прошлом году отучились 863 человека, в этом году запланировано провести переподготовку 587 специалистов. Также профильное образование получают и в субъектах страны. Работаем над вопросом целевого обучения — такой запрос есть у работодателей. Это важно и нужно», — сообщила Надежда Преподобная. Вместе с тем, она отметила, что вопрос подготовки специалистов действительно крайне актуален и предприятиям важно находить молодые кадры, которым бы передавали уникальный опыт.

Председатель правления «Национального союза народных художественных промыслов», заместитель генерального директора ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» Вячеслав Долгов также отметил, что народные художественные промыслы необходимо активнее продвигать и популяризовать среди жителей страны, подрастающего поколения. «Нужно чтобы наши граждане, живущие в нашей стране, знали об этом все. Необходимо внедрять сведения о народных художественных промыслах в систему образования, начиная с дошкольного, снабдить детей образцами этих вещей, чтобы у них игрушки были не зарубежные, а родные», — сказал Вячеслав Долгов.

Андрей Климачев, генеральный директор «Жостовской фабрики декоративной росписи», говоря о теме подготовки молодых специалистов, поделился опытом своей компании: «В наших планах создание кластера в Москве, где будут обучать выпускников учебных заведений и тут же предлагать работу по этой специальности на предприятии».

Председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин поблагодарил руководителей комиссии Госсовета и форума «Российская креативная неделя» за организацию обсуждения столь важного вопроса: «Народные художественные промыслы это, прежде всего, наше национальное достояние. Важно их сохранить и развивать».

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что необходимо воспитывать и находить молодых специалистов, которые будут реализовывать проекты в области развития и продвижения народных художественных промыслов. Со своей стороны, Президентский фонд располагает ресурсами, чтобы им в этом помочь: «Если к нам не придет организатор с проектом, то и поддержать нам будет некого. Молодым людям, которым это интересно, окажем содействие», — сказал Роман Карманов.

Свои предложения в ходе обсуждения высказали главы субъектов РФ, руководители вузов, общественных ассоциаций и объединений. Так, были озвучены инициативы по созданию крупных выставочных и торговых центров, поддержке Минпромом РФ индивидуальных предпринимателей и самозанятых, созданию домов ремесел с размещением в них мастерских при поддержке федерального бюджета.

Сергей Новиков, начальник управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, отметил, что для развития народных художественных промыслов нужен заказ, и не только государственный, продвижение брендов, их популяризация. «Необходима коллаборация, создание вещей с элементами народных художественных промыслов. Это двигает вперед моду на промыслы и создает вокруг этого бизнес-среду», — считает Сергей Новиков.

Начальник управления Президента РФ по общественным проектам поддержал предложение Дмитрия Азарова о том, что прививать интерес народным художественным промыслам необходимо уже с детского возраста: «Мы можем попросить Министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова, чтобы программа знакомства с промыслами вошла в программу воспитания в детских садах».

Дмитрий Азаров, завершая заседание, отметил, что с учетом анализа прозвучавших предложений будут сформированы решения комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура».

Фото: пресс-служба правительства СО