Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, посвященное патриотическому воспитанию

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Во вторник, 14 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заключительное в текущем году заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура», которую он возглавляет по поручению Президента страны Владимира Путина. Участники встречи, среди которых представители федеральных органов власти, регионов и творческой общественности, обсудили необходимость усиления роли патриотического воспитания при реализации государственной культурной политики.

«Я приглашаю всех к очень серьезному, обстоятельному разговору. Важно, чтобы сегодня мы не только поделились практиками и идеями, но и наметили совместную работу с участием всех регионов по важнейшему направлению деятельности сферы культуры – патриотическому воспитанию», – обратился Дмитрий Азаров ко всем участникам обсуждения.

Министр культуры России Ольга Любимова в приветственном слове, направленном участникам встречи, выразила надежду на то, что по итогам обсуждения будут сформированы новые интересные идеи и проекты. «Уважение к родному языку, истории, культурному наследию страны способствует решению масштабной государственной задачи в области воспитания гармонично развитой, социально ответственной личности. Поэтому так важен конструктивный диалог между общественными организациями, органами законодательной и исполнительной власти», – отметила она.

Дмитрий Азаров добавил, что сегодняшний разговор – это только начало большой совместной работы. И на этом этапе, по его мнению, очень важно определить приоритетные направления. «Всем известно, что понятие патриотизма очень многогранно. Это, прежде всего, любовь к Родине, гордость за ее успехи и достижения, уважение к ее историческому прошлому, культурным традициям. Важнейшим звеном патриотической работы являются проекты, посвященные героическому подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне», – отметил руководитель комиссии Госсовета.

Такие проекты есть в каждом регионе страны. Дмитрий Азаров привел в пример ряд акций и памятных мероприятий, которые успешно проходят в Самарской области из года в год и уже получили известность и широкую поддержку общественности.

Среди них – международная Акция «Читаем детям о войне» и «Парад Памяти». Он ежегодно проводится в областной столице в память о легендарном военном Параде 7 ноября 1941 года. За 10 лет он стал визитной карточкой Самарской области и сплотил 30 регионов России, 25 стран мира, свыше 150 общественных организаций.

Губернатор добавил, что Россия отличается от многих государств мира тем, что является многонациональной страной, объединяющей множество языков, культур, традиций и конфессий. «И российский патриотизм как национальная идея объединяет граждан нашей многонациональной страны. Уверен, что и этот аспект требует отдельного осмысления и системной, точной работы», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Духовность, нравственность, семья и история, культура – те духовные скрепы, которые слагаются в общее понятие патриотизма. «Именно эти составляющие являются основой для патриотического воспитания наших детей и молодежи. И каждый из нас осознает важность и значимость этой работы», – уверен руководитель области. Кроме того, все эти аспекты находят отражение в национальных проектах, в том числе, в культуре.

«Мы уделяем огромное внимание патриотическому воспитанию наших граждан, которое прослеживается во всех направлениях нашей деятельности», – отметила заместитель Министра культуры России Ольга Ярилова. В пример она привела культурно-просветительские программы для школьников, благодаря которым дети получают возможность увидеть глазами то, о чем рассказывают учителя на уроках истории и литературы. Среди них «Моя Россия», «Дороги Победы», «Волонтеры культуры», «Военно-исторический лагерь», «Культурный марафон» и ряд других. Развиваются и интернет-ресурсы, например, культура.рф, история.рф, электронная библиотека.

«Все проекты, которые мы реализуем, в том числе различные тотальные диктанты, ночи искусств, фестивали, становятся любимыми. Они охватывают всю нашу страну, пользуются популярностью и в странах СНГ», – добавила Ольга Ярилова.

На базе модельных библиотек, где собираются люди разных поколений, создаются и новые проекты, например, «Гений места». Успешно реализуется проект «Культура для школьников», «Пушкинская карта».

«Мы сегодня выстроили ту систему патриотического, духовно-нравственного воспитания наших граждан, которую мы с вами вместе должны бережно хранить и развивать дальше», – резюмировала заместитель Министра.

«Патриотическое воспитание – важнейшее направление деятельности всех без исключения – не только педагогов и родителей, но и государственных, общественных структур», – отметил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов и рассказал о парке «Патриот». Он представляет собой территорию общей площадью 5,5 тысяч гектаров, где работают военно-исторический комплекс Партизанская деревня, Центр военно-тактических игр, Технический центр, Многофункциональный огневой центр, Музейный комплекс, Конгрессно-выставочный центр, Тренировочный скоростной спуск, Зона реконструкции исторических событий и постоянные экспозиции. Не так давно был построен Главный Храм Вооруженных Сил России. «Парк «Патриот» – это одна из небольших страничек в огромной работе по военно-патриотическому воспитанию. И мы видим, что он востребован и пользуется большой популярностью», – отметил депутат Госдумы и предложил создавать подобные комплексы в регионах.

«Очень надеюсь, что наши намерения по созданию филиала парка в Самарской области, тем более, что в Тольятти есть под открытым небом парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, будут реализованы», – отреагировал на предложение Дмитрий Азаров.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн рассказал о мероприятиях и акциях, проводимых в рамках большого проекта «Историческая память». Среди них присвоение городам России статуса «Город трудовой доблести», в число которых вошли Самара и Сызрань, международная акция «Диктант Победы», «Герои Последнего Боя» – акция, приуроченная ко Дню Победы, а также различные мероприятия в поддержку фронтовиков-ветеранов ВОВ, развитие школьных патриотических музеев и многое другое.

Новая акция проекта – «Память Героев» – направлена на то, чтобы увековечить память обо всех Героях России, ушедших из жизни. Как рассказал депутат, сейчас в стране насчитывается 1100 Героев, причем 460 человек из них живы, а 640, к сожалению, ушли из жизни. «Мы уже увековечили память 1061 Героя России в 82 регионах страны», – отметил Александр Хинштейн.

Парламентарий обратил внимание на то, что «пилоты» всех проектов были запущены именно на Самарской земле, а значит, регион может быть площадкой для отработки самых различных инициатив и проектов. Александр Хинштейн отметил особую роль в этой работе Губернатора Дмитрия Азарова: «Это единственный из глав Субъектов России, кто входит в состав общественного совета проекта «Историческая Память», а также – в состав оргкомитета «Наша Победа». Уверен, что и впредь на территории Самарской области мы будем развивать и поддерживать все больше новых и интересных патриотических проектов».

«Мы можем каждый в своем регионе находить, создавать проекты, которые могут выходить на федеральный уровень. Давайте еще раз внимательно посмотрим на историю, на имена людей, которые жили и живут в наших населенных пунктах, которые трудились, защищали Родину», – призвал участников заседания Губернатор Дмитрий Азаров.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Виталий Мартынюк обратил внимание на важность сохранения исторической памяти, чтобы пресекать попытки фальсификации исторических фактов. С этой целью проводятся различные памятные мероприятия, научные конференции, форумы, круглые столы, выставки, детские летние смены в лагерях, создаются новые мемориальные комплексы, устанавливаются памятники, выпускаются учебники.

«Деятельность Российского военно-исторического общества грандиозна, – отметил Губернатор. – На территории Самарской области совместно мы реализовали множество проектов. Важно, чтобы инициатива исходила от самих регионов. Понятно, что у всех возможности разные, но наша деятельность по популяризации проектов, их ресурсов, – уже большой вклад в патриотическое воспитание. Все мы понимаем важность сохранения исторической правды. Каждый человек должен знать, откуда он родом, кто его предки. Так формируется связь между ним и обществом, рождается понимание своего значения в жизни, ощущение своей Родины. Сегодняшние школьники в будущем будут определять политическое, экономическое, духовное развитие страны. И от того, какие знания они получат, какие ценности впитают сегодня, зависит будущее России. Увековечивание памяти должно проходить «красной нитью» в системе работы с детьми и молодежью». При этом нужно учитывать и современные тренды, уверен Губернатор. Он привел в пример фестиваль уличного искусства, благодаря которому в Самаре и Тольятти на фасадах зданий появились изображения, в том числе, Героев Великой Отечественной войны. «То, что интересует молодежь, тоже должно использоваться при проведении этой важной патриотической работы», – добавил Дмитрий Азаров.

Заместитель Министра просвещения России Денис Грибов напомнил о том, что во всех образовательных организациях с приходом советников директоров выходит на новый уровень воспитательная работа – соответствующие программы утверждены до конца текущего учебного года. Они включают государственные и национальные праздники, памятные даты в истории России. «Объединяющий стержень программы воспитания всей системы – это традиционные базовые ценности, присущие нашему народу: Родина, семья, дружба, знания, – акцентировал он. – Поэтому серьезное внимание мы уделяем развитию воспитательной среды, где каждый ребенок может найти то, что ему по душе. И здесь необходимо тесное взаимодействие учреждений культуры, спорта, молодежной политики, школ». И серьезным подспорьем здесь служат Российское движение школьников, «Юнармия», центры поддержки и развития талантов. Продолжается работа по созданию так называемого родительского университета.

«Давайте обратим внимание на те возможности, которые сегодня есть для воспитания, преподавания истории, в том числе. Есть уникальные ресурсы, которые доступны всем – и педагогам, и школьникам. Мы должны создавать условия, чтобы они были востребованы, – обратился к представителям регионов страны Дмитрий Азаров. – Этому должна способствовать работа по подключению образовательных учреждений к высокоскоростному интернету, чтобы все просветительские и образовательные продукты были доступны».

«О Героях, которых в нашей истории очень много, нужно говорить. Но главное в этой работе – помнить, что наши дети смогут стать счастливыми в нашей стране, в том субъекте, где они живут. А для этого нужно постоянно рассказывать о имеющихся возможностях. И здесь Самарская область ведет активную работу. Не только история может вдохновлять на новые подвиги, но и современные возможности», – уверен директор исторического парка «Россия – моя история», управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин обратил внимание на важность укрепления единства народов страны и этнокультурное развитие: «Необходимо комплексно работать и на постоянной основе поддерживать межнациональные отношения, чувство солидарности на должном уровне».

В этом году в Самаре состоялось открытие этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» – уникального архитектурного ансамбля из 20 национальных домов, раскрывающего культуру народов, проживающих на самарской земле. В каждом подворье представлены национальные костюмы, предметы быта и народного творчества, отражающие особенности культуры народов, проживающих в регионе, их значение в становление и развитие Российского государства.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов уверен в том, что одной из основных форм патриотического воспитания молодежи является добровольческое движение. «Добровольчество – это часть культурного кода российского гражданина, – подчеркнул он. – Волонтерское движение сегодня насчитывает 15 направлений деятельности, и каждое из них охватывает миллионы людей разного возраста, в том числе, «серебряного возраста». Помогая тем, кто нуждается в поддержке, добровольцы уже проявляют патриотизм».

Самарский регион является одним из лидеров волонтерского движения не только в округе, но и стране – более 150 тысяч человек оказывают помощь по разным направлениям деятельности: социальная, экологическая, медицинская, культурная, инклюзивная, событийная, поисковая.

Наш регион в течение четырех лет входит в число 5 регионов России, которые одерживают победу во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

Лидер «Волонтеров Победы», депутат Государственной думы Ольга Амельченкова поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку добровольческого движения. «В 2019 году Самарское региональное отделение «Волонтеров Победы» стало лучшим в России и я хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку движения, а также за то, что у «Волонтеров Победы» появился свой дом», – обратилась она к Губернатору.

Ольга Амельченкова выступила с рядом предложений, в том числе, по созданию онлайн-курсов обучения волонтеров и представителей некоммерческих организаций, а также – по поддержке студенческих музеев и созданию единого ресурса видеоархивов воспоминаний участников Великой Отечественной войны в России и за рубежом.

«У каждого региона есть свой опыт, предлагаю объединить усилия и создать библиотеку успешных решений», – резюмировал Дмитрий Азаров.