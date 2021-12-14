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Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре

14 декабря 2021 20:06
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Обсудили вопросы формирования эффективной системы патриотического воспитания при реализации государственной культурной политики России. 

Вопросы формирования эффективной системы патриотического воспитания при реализации государственной культурной политики России обсудили во вторник, 14 декабря, на заседании комиссии Госсовета по направлению «Культура», которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.

По приглашению Дмитрия Азарова, к обсуждению подключились представители федеральных министерств, депутатский корпус, члены общественных движений, в том числе молодежных и волонтерских. На комиссии они поделились лучшими практиками и сформировали направления, которые необходимо расширять.

"Всем известно, что понятие патриотизм очень многогранно. Это прежде всего любовь к родине, гордость за ее успехи и достижения, уважение к историческому прошлому, культурным традициям. Важнейшим звеном патриотической работы является проекты, посвященные героическому подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор процитировал слова Президента России Владимира Путина:

"Мы должны сделать все, чтобы сегодня дети, все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны, своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни".

Примеры такой работы, отметил руководитель комиссии Госсовета, есть в каждом регионе. Например, в Самарской области родилась акция «Читаем детям о войне», которая уже стала международной. Визитной карточкой региона является «Парад памяти», который за годы проведения объединил более 30 регионов России и 25 стран мира.

О роли культуры в формировании духовно-нравственных основ и укреплении российской идентичности в своем докладе говорила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. По ее словам, уважение к родному языку, истории, культурному наследию формируют гармонично развитую и социально-ответственную личность.

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов сделал акцент на деятельности военно-патриотических парков культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот». Сейчас, по словам парламентария, главный парк в Москве и филиалы в военных округах – самые посещаемые культурные объекты в стране. Есть успехи и их надо развивать, уверен Андрей Картаполов:

" Парки «Патриот» - это лишь небольшая страница в огромной работе по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, но они играют свою роль, и мы видим, что они востребованы".

О необходимости увековечивания исторической памяти и мероприятиях, которые проводятся в этом направлении, сообщил депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он, в частности, подробно рассказал о «Диктанте Победы», а также конкурсе школьных музеев. Депутат также отметил, что в Самарской области «обкатку» прошли многие патриотические проекты.

"Территория является особой – она дает возможность быть полигоном для отработки самых разных инициатив и проектов. Не могу не отметить большую и содержательную роль в этой работе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, он же является единственным их глав субъектов, входящим в состав общественного совета партийного проекта "Историческая память", а также членом оргкомитета "Наша Победа".

О новых подходах к работе и спецпроектах рассказал директор исторического парка «Россия – моя история» Иван Есин, о предупреждении попыток фальсификации исторических фактов и патриотических мероприятиях в рамках нацпроекта «Культура» говорил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Виталий Мартынюк.

Основа патриотического воспитания – это знания, в первую очередь, истории страны, своей семьи, уверена депутат Госдумы, лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. По ее мнению, для этого недостаточно школьных часов по истории, и важно развивать форматы дополнительного исторического просвещения.

"Главное, чтобы они были интересны молодежи, - отметила парламентарий. - Одним из способов является вовлечение молодежи в общественные волонтерские организации, которые занимаются сохранением исторической памяти, патриотическим воспитанием. Такой организацией является наше движение. Мы создаем патриотическую экосреду. Наша деятельность всецело совпадает с стратегией национальной безопасности. Напомню, впервые этот документ поставил знак равенства между волонтерством и безопасностью нашей страны. Там четко прописаны ценности, которые должны быть присущи каждому жителю нашей страны, и это тоже некое руководство в нашей работе".

Также с докладом о волонтерском движении как одной из форм патриотического воспитания молодежи выступили и представители Росмолодежи.

"Духовность, нравственность, семья, история, культура – те духовные скрепы, которые слагаются в общее понятие патриотизма. Именно эти составляющие являются основой для патриотического воспитания наших детей и молодежи, и уверен, что каждый из нас осознает важность и значимость этой работы", - подводя итоги заседания, подчеркнул Дмитрий Азаров, передает sova.info.

Теги: Дмитрий Азаров

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