Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»

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В Самарской области продолжается активная работа по подготовке к проведению XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Губернатор Дмитрий Азаров провел очередное рабочее совещание, где обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии. В обсуждении приняли участие председатель общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий, представители режиссерско-постановочных групп.

Уже 18 мая в Самаре состоится церемония открытия «Студвесны», которая пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Напомним, над концепцией мероприятия работает режиссер-постановщик, академик Российской телеакадемии, дважды лауреат премии ТЭФИ Алексей Сеченов.

А 24 мая участники и гости фестиваля соберутся на церемонию закрытия во Дворце спорта. Ее концепцию на совещании презентовал Владимир Беленов, за плечами которого организация масштабных мероприятий. В том числе, он являлся руководителем режиссерско-постановочной группы церемонии закрытия «Российской студенческой весны 2021», руководителем режиссерско-постановочной группы гастрольного тура победителей «Российской студенческой весны 2021». Первое обсуждение формата проведения церемонии закрытия состоялась 6 марта, где были озвучены предложения по доработке концепции. На сегодняшнем совещании проговорили внесенные коррективы.

Так, стало известно, что церемония закрытия XXX юбилейной Российской студенческой весны «Студвесна 3.0.» пройдет в формате яркого, концертного шоу. Особым отличием церемонии от прошлых лет станет участие не только победителей фестивалей этого года, но и легендарных воспитанников российской студенческой весны прошлых лет. Зрителей ждет множество приятных сюрпризов и неожиданных творческих решений.

Всего участниками масштабного действа станут более трех с половиной тысяч студентов из 85 субъектов Российской Федерации. Планируется приезд свыше полутора тысяч почетных гостей, а благодаря трансляции, которая будет организована на конкурсных площадках, выступления студентов смогут увидеть сотни тысяч зрителей.

Подготовка к фестивалю уже вышла на финишную прямую, но пока организаторы не приоткрывают завесу тайны: концепция праздника открытия и финального мероприятия юбилейного студенческого фестиваля держится в секрете.

Фото: правительство СО