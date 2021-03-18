Дмитрий Азаров провел первое в этом году заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»

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В четверг, 18 марта, Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров провел первое заседание комиссии в этом году. В режиме ВКС члены комиссии – руководители Министерства культуры РФ, ведущих учреждений культуры страны, главы регионов, общественные деятели подвели итоги реализации нацпроекта за 2020 год и рассмотрели передовые региональные практики.

Напомним, что в конце 2020 года по поручению Президента страны Владимира Путина рабочие группы Госсовета приобрели статус комиссий. Ранее под руководством Дмитрия Азарова одноименной рабочей группе удалось решить немало вопросов, в том числе – по ремонту ДК и школ искусств, улучшению условий труда педагогов допобразования, популяризации народных промыслов.

За два года рабочая группа стала площадкой для выработки совместных решений органов федеральной, региональной и местной власти, парламентских и общественных институтов в сфере культуры, а также крупнейших учреждений страны. Ряд ее предложений поддержал лично Президент страны: к примеру, именно рабочая группа инициировала включение в нацпроект «Культура» ремонт и реконструкцию региональных и муниципальных детских школ искусств.

Приветствуя участников заседания, Дмитрий Азаров отметил, что комиссия продолжит упорно работать над решением самых актуальных вопросов в сфере культуры и искусства: «Уверен, что сообща, в обсуждении, внимательно анализируя предложения всех регионов, мы будем вырабатывать оптимальные решения».

Активность рабочей группы, ее вовлеченность в реализацию приоритетных проектов дала свои плоды: по итогам 2020 года исполнение национального проекта «Культура» – одно из самых успешных среди всех национальных проектов. «Это – наше общее достижение, и, конечно, еще раз хочу отметить роль Министерства культуры РФ. Чёткая организация, чёткое взаимодействие позволяет нам достигать результатов», – отметил Дмитрий Азаров.

Высокую эффективность работы группы, а теперь – и комиссии Госсовета подчеркнула заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова: «Хочу поблагодарить региональные команды: все большие молодцы. Попрошу вас и в этом году не снижать темпы, следить за показателями, сроками и качеством реализации проектов».

Реальные изменения, произошедшие в сфере культуры, видят десятки тысяч людей во всех регионах страны: было построено и капитально отремонтировано 337 Домов культуры, более 300 модельных библиотек, модернизировано несколько десятков кукольных и детских театров, обновлена материально-техническая база сотен музыкальных школ. Самарская область – один из лидеров по темпам изменений, произошедших в сфере культуры: только за 2020 год отремонтировано 10 сельских и районных ДК, в планах на этот год – строительство двух и капитальный ремонт 10 ДК. Кроме того, в начале этого года после реконструкции уже открылся театр кукол.

«Нацпроект мотивирует регионы на создание собственных инновационных практик, проектов, – подчеркнул Губернатор Рязанской области, член комиссии Госсовета по культуре Николай Любимов. – К примеру, в 2020 году мы значительно расширили региональную грантовую программу в сфере культуры на реализацию творческих проектов».

В Республике Татарстан упор сделан на развитие системы образования в творческой индустрии. Министр культуры Республики Ирада Аюпова отметила, что сейчас необходимо пересмотреть систему образования в сфере культуры, выстроить единую цепочку школа – вуз/ссуз – предприятие/бизнес.

«Очень важно, чтобы менялась не только система образования, но и пространства учреждений культуры. Модельные библиотеки – как раз и есть прототипы пространств нового типа», – сказала Ирада Аюпова.

С предложениями выступили и другие члены комиссии. К примеру, руководство Республики Башкортостан выступило с инициативой о сохранении и популяризации нематериальных объектов культурного наследия народов России, а руководство Алтайского края поделилась идеями о развитии культуры в малых городах и селах. Эти и другие предложения будут взяты комиссией Госсовета по культуре для подробного анализа и проработки.