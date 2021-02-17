Дмитрий Азаров представил нового министра культуры Самарской области

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Губернатор Дмитрий Азаров представил ее членам кабинета министров на заседании Правительства Самарской области в среду, 17 февраля.

С 2015 года Татьяна Мрдуляш трудилась в Третьяковской галерее, в последние годы занимала пост заместителя генерального директора по развитию одного из ведущих музеев нашей страны и мира.

"Татьяна Павловна - один из вдохновителей проекта по созданию филиала Третьяковской галереи здесь, в Самаре. Рассчитываю, что до конца этого года мы доведем работы до конца, а в начале года 2022 откроем в полной мере филиал Третьяковской галереи. Этот проект остается приоритетным. Уверен, это будет огромный творческий прорыв в культурной жизни нашего региона, - отметил Дмитрий Азаров. - Татьяна Павловна является одним из непосредственных участников и других культурных событий нашего региона. Хотя бы вспомнить «Волга-фест». С культурной жизнью региона она знакома, имеет свои проекты, идеи, и я надеюсь, что мы их воплотим в жизнь".

На посту министра культуры Татьяна Мрдуляш сменила Бориса Илларионова, который принял решение об уходе с должности. "Уверен, что Самарская область многое приобрела за то время, когда Борис Александрович возглавлял министерство культуры. Точно время не потеряли, а провели во благо. Все договоренности, о которых мы говорили в самом начале работы, были достигнуты и исполнены. Мы создали хорошую творческую атмосферу, запустили целый ряд проектов на территории нашего региона", - отметил Губернатор и вручил Борису Илларионову благодарность за вклад в развитие культуры области.